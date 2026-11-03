Ranní mrazíky mohou ohrozit na podzim oživlou vegetaci, upozornili vědci

Ranní teploty budou od čtvrtka do neděle klesat pod nulu téměř v celém Česku, což při letošním stavu vegetace může některé rostliny ohrozit. Místo aby se otužovaly a připravovaly na nízké teploty, přešla část z nich do jarních vývojových fází. Některé dřeviny začaly kvést, rostliny mají nové výhony i listy. Jejich poškození mrazem může vést k oslabení růstu stromů v příští sezoně, uvedli vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. Situace je důsledkem letošních nakumulovaných extrémů počasí.
Letošek je teplotně nadprůměrný. "Pro rozvoj vegetace je důležitá hlavně hranice pěti stupňů Celsia a kumulativní hodnoty teplot vzduchu nad pět stupňů patří letos k těm rekordním. Jsou sice nižší než v roce 2024, ale jsou na úrovni roku 2023 a za poslední roky tak patří k nejvyšším. Proti dlouhodobému průměru 1961-2020 jsou tyto hodnoty vyšší o 14 až 19 procent podle lokality. To v současnosti znamená, že vegetace je více náchylná na možné poškození podzimními mrazy," uvedli vědci.
Po horkém a suchém létě přišel relativně teplý a vlhký podzim, což podnítilo nástup jarních vývojových fází. "Kvetení pozorujeme například u jírovce maďalu, kde se na předčasném opadu listí podílí jednak napadení klíněnkou jírovcovou, jednak dlouhotrvající sucho v kombinaci s vysokými teplotami, kterému byly stromy vystavené v sezoně. Sucho a tepelný stres vedly k předčasnému žloutnutí, opadu listů a k přípravě na dormanci (zimní přerušení či výrazné omezení fyziologických procesů) u mnoha dřevin. Znovu letos rozkvetly také například jabloně," uvedli vědci.
O tom, jak na podzim rostliny začaly znovu růst, svědčí i mapa aktuální kondice vegetace. Množství chlorofylu je ve většině Česka větší, než je průměr za roky 2000 až 2025 pro toto období. Jeho množství je tím vyšší, čím více vody za podzim napršelo. Především v severní polovině Česka je jeho množství někde i o třetinu vyšší, než je průměr.
Botanik Kryštof Chytrý tento týden pro Seznam Zprávy uvedl, že některé rostliny se změnou chování v průběhu roku snaží vyhnout nehostinným podmínkám v létě a že některé mohou vnímat extrémní sucho v létě jako stejný signál, jakým je mráz.