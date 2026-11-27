„O uvolnění z funkce jsem požádal z osobních a zdravotních důvodů. Starez za těch bezmála 16 let v mnoha ohledech obrovsky vyrostl a jsem rád, že jsem mohl být u toho a podílet se na rozvoji a zkvalitnění městské sportovní infrastruktury pro rekreační i profesionální sport,“ vysvětlil Mikš.
Jako vstřícný krok ke stabilizaci společnosti Starez ocenila jeho rozhodnutí náměstkyně primátora pro sport Kamila Zlatušková (za ODS). Ocenila zároveň práci, kterou Mikš jako ředitel odvedl. „Pověřený ředitel Tomáš Fiala teď do prosincového jednání představenstva připraví výběrové řízení na nového generálního ředitele,“ uvedla.
Městská společnost se podle ní v poslední době potýkala také s problémy v pracovních vztazích, kterým se chce dál věnovat. „Naším cílem je stabilní společnost s novým vedením a profesionálním pracovním prostředím založeném na vzájemném respektu. Dnešní rozhodnutí představenstva je důležitým krokem tímto směrem,“ doplnila Zlatušková.
Podle informací iDNES.cz jsou za prvopočátkem spory s marketingovým šéfem Jakubem Koudelkou, který společně se svými kolegy nařkl Mikše z nevhodných výroků vůči podřízeným. Část ředitel přiznal a omluvil se za ně. Vysvětloval, že je myslel v žertu. Část ale odmítl a neprokázaly se. Koudelkovu verzi podpořili kolegové z jeho oddělení včetně čtyř rodinných příslušníků, naopak desítky lidí vyjádřily podporu Mikšovi. Přesto teď končí on.
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„Nerezignoval jsem kvůli sporům, šlo o čistě moje osobní a zdravotní důvody. Tyto věci prověřovalo už předchozí představenstvo, ale nic se neprokázalo. Za mě je to uzavřená záležitost,“ reagoval Mikš.
„Je to komplexní problém, vyeskalovaly tam mezilidské vztahy, sama jsem nabízela odbornou mediaci. Starez je rozdělený na dvě skupiny. Ředitel Mikš zároveň usoudil, že to vyřeší tímto krokem. Od nástupu do úřadu to velmi řeším. Nejde o žádnou patologii, že by se dopouštěl nevhodného chování, tím jsem si jistá. Nechci jeho chování zlehčovat, ale on se k tomu postavil přímo a za některé věci se omluvil. Vnímám to tak, že jedna banální situace protrhla celou hráz,“ řekla Zlatušková.