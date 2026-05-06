Ředitel kyjovské nemocnice chce prohloubit spolupráci se zdravotnickými školami

Nový ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piler chce prohloubit spolupráci s lékařskými fakultami i středními zdravotnickými školami. Mohlo by to pomoct vyřešit nedostatek lékařů a zdravotnického personálu, s nímž se kyjovská nemocnice, stejně jako jiná zařízení, potýká, řekl dnes ČTK Piler. Ve funkci je od dubna. V prvním měsíci se věnoval především seznamování se zaměstnanci a chodem nemocnice, která podle něj disponuje kvalitní odbornou péčí.
"Studenti do nemocnice chodí, ale chceme tuto oblast spolupráce se školami dále intenzivně rozvíjet. Minulý týden jsem se setkal s děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martinem Repkem a domlouvali jsme konkrétní možnosti a kroky spolupráce," uvedl Piler. Podle jeho zkušeností moc nefungují stipendia či náborové příspěvky. Větší motivací podle něj je, když se studenti dostanou na fungující oddělení a mohou vidět, že ta práce je zajímavá a atraktivní, uvedl.
Spolupráci Piler zvažuje například také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo Klvaňovým gymnáziem, střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou v Kyjově. "Dalším benefitem, který můžeme studentům během praxe nabídnout, je možnost ubytování," doplnil. Personální situace v nemocnici je podle Pilera nejhorší na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.
Důležitost přikládá Piler také postupující elektronizaci a digitalizaci ve zdravotnictví, včetně používání umělé inteligence. "Moje vize digitální nemocnice 21. století je ta, že se elektronicky objednáte, dostanete QR kód, který u vchodu do nemocnice načtete, přečtete si, kam máte jít. A ve finále skončíte u odborníka, který už bude mít základní údaje. To je ale ještě poměrně daleko," řekl Piler.
Kyjovská nemocnice má asi 500 lůžek. Loni v září rezignoval na funkci ředitele Jiří Vyhnal. Piler přišel do kyjovské nemocnice se zkušenostmi z brněnských městských nemocnic, které vedl.