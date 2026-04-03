Ředitel Nemocnice Znojmo má i přes personální krizi další dva týdny ve funkci

Ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka dostal od vedení Jihomoravského kraje i přes personální krizi další dva týdny ve funkci. Má čas do jednání rady 16. dubna, aby přehodnotil svůj postoj k dalšímu působení ve funkci. Dnes o tom informoval server Novinky.cz. Ředitel znojemské nemocnice dostal na konci února měsíc na to, aby stabilizoval personální situaci na interním oddělení, jinak rezignuje. Dohodnul se na tom s hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL). Kavka měl podle Grolicha buď přesvědčit současné lékaře, aby stáhli své výpovědi, nebo získat nové pracovníky.
Grolich serveru napsal, že ze stávajících jednání dosud nevyplynulo, že je chod interního oddělení plně zajištěn. "Řediteli Miroslavu Kavkovi dáváme prostor do dalšího jednání krajské rady 16. 4., aby přehodnotil svůj postoj k dalšímu působení ve funkci, jak sám původně avizoval, že učiní do 31. března,“ sdělil serveru Grolich.
Situace se vyhrotila začátkem února, kdy podal rezignaci dlouholetý primář interního oddělení Zdeněk Monhart. Krátce na to ohlásila odchod i vrchní sestra lůžkového oddělení chirurgických oborů Monika Zakopčanová. Odůvodnili to nespokojeností s vedením nemocnice. Následně ohlásilo podání výpovědí i několik dalších lékařů interny. Mluvčí krajského zařízení Radovan Šoba ve středu ČTK řekl, že ředitel i vedení nemocnice situaci intenzivně řeší, mimo jiné prostřednictvím nezávislého mediátora. Zdůraznil, že poskytovaná zdravotní péče není omezená.
Kavku, jenž nahradil Martina Pavlíka, vybrali krajští radní na post ředitele své největší nemocnice před dvěma lety. Už tehdy část zaměstnanců s jmenováním Kavky, který byl ředitelem i v letech 2002 až 2019, nesouhlasila. Podle Grolicha byl tehdy jediný ve výběrovém řízení a nedalo se o něm říct, že by nebyl kvalitní.