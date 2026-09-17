RegioJet podal dovolání v případu převodu majetku ČD na SŽDC v roce 2008

Odpor společností Radima Jančury, tedy RegioJetu a Student Agency, proti tomu, že České dráhy dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravy cesty (SŽDC) 12 miliard korun, bude řešit Nejvyšší soud. Mluvčí Městského soudu v Praze Julie Haluzová ČTK potvrdila, že obě společnosti podaly dovolání. K aktuálním právním krokům se společnosti nechtějí vyjadřovat, řekl ČTK jejich mluvčí Lukáš Kubát. RegioJet od začátku zpochybňuje to, že ČD měly dostat tolik peněz, podle něj je hodnota o sedm miliard nižší.
Dovolání přicházejí poté, co letos na jaře pražský vrchní soud zamítl odvolání. Podle RegioJetu tento rozsudek narušuje principy spravedlivé hospodářské soutěže a firma tehdy avizovala, že chystá další právní kroky.
V roce 2008 České dráhy na správce kolejí, dnešní Správu železnic, převáděly majetek a činnosti související s údržbou železničních tratí. Šlo zejména o vozidla určená k opravám kolejí, budovy sloužící jako zázemí, depa, dílny nebo administrativní objekty. Dráhy za to od SŽDC dostaly 12 miliard korun.
RegioJet obchod od začátku kritizoval, podle společnosti tehdy strany zvolily špatný způsob ocenění převáděného majetku a výsledná částka byla výrazně nadhodnocena. Podle posudků soukromého dopravce měl majetek hodnotu necelých pěti miliard korun.
Jeho žalobu zamítl loni Městský soud v Praze, vrchní soud pak verdikt potvrdil. RegioJet navíc musí Českým drahám uhradit náklady na soudní řízení, což je více než 80 milionů korun.
RegioJet v dubnu uvedl, že "rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je v rozporu s českým právním řádem, ústavními principy i pravidly Evropské unie, a proto podnikne veškeré dostupné právní kroky k nápravě tohoto stavu".
RegioJet již dříve podal ve stejné věci stížnost k Evropské komisi, která v roce 2012 prověřování zastavila s odůvodněním, že pro jeho pokračování nedostala dostatek informací.