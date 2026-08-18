Registr vozidel v Brně dnes funguje omezeně, do budovy pracoviště zateklo

Pracoviště brněnského magistrátu v Kounicově ulici, kde sídlí zejména registr vozidel a řidičů, dnes pracuje v omezeném režimu. Při pondělní bouřce do budovy zateklo a část přepážek je mimo provoz. Lidé by proto měli počítat s delší čekací dobou, případně svou návštěvu odložit. Brněnský magistrát o tom informoval na síti X.
"Provoz pracoviště na Kounicově 67 není přerušen – úředníci služby nadále poskytují, avšak v omezeném režimu. Klienti musí počítat s delším čekáním a možným prodloužením doby, než se jejich požadavky vyřídí. Proto doporučujeme, pokud je to možné, odložit návštěvu pracoviště na pozdější termín," uvedl Tadeáš Mima z tiskového oddělení magistrátu.
Na odstranění následků havárie úředníci pracují.