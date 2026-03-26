Vhodnější plodiny, vynechat orbu. Vědci zjišťují, jak udržet vodu kolem Dyje

Karolína Kučerová
  7:32aktualizováno  7:32
Zjistit, jak zemědělci hospodaří v okolí řeky Dyje, a posoudit, které metody pomáhají v krajině udržet nejvíce vody, si klade za úkol projekt SaveWater. Vedou jej čeští vědci. Důvodem jeho vzniku je sucho z minulých let a s tím související nedostatek vody v Dyji. Tento stav způsobuje nejen masivní úhyny ryb, ale také poškození zemědělských plodin v okolí.
Pohled na rakouský hrad Falkenstein od jihu. V dálce je patný vrch Děvín a...

foto: Aleš Vašíček

17 fotografií

„Pokud se nezmění styl hospodaření, budou výnosy zemědělských plodin v této oblasti v dlouhodobém měřítku stále slabší,“ varuje bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR

Jedním z hlavních plánů, jak tomu předcházet, je vytvoření vodního kanálu, který by řeku propojil s Dunajem. To je ovšem běh na dlouhou trať, ať už v rámci posudků, příprav i samotné realizace. Odhady míří až k roku 2035 a dále.

Hledají se proto i jiná řešení, která by mohla v blízké době situaci zlepšit. Jedním z nich je i projekt SaveWater, na kterém budou zemědělci, vědci a vodohospodáři pracovat až do konce příštího roku.

„Zjistili jsme všechny postupy, které tamní zemědělci dělají, a snažíme se nyní ověřit míru jejich vlivu na zadržení vody v krajině,“ přibližuje současné kroky Trnka.

Spolupráce s Rakouskem

Jedná se například o hospodaření bez orby, regenerativní zemědělství, pásové střídání plodin, vysazování větrolamů, agrolesnictví, organické hnojení či setí letních meziplodin.

Pomocí leteckého snímkování vědci porovnávají, jak se tato opatření projevují proti polím, kde se hospodaří konvenčně bez adaptačních opatření. „Snažíme se tak přijít na to, která opatření jsou nejúčinnější,“ říká Trnka. Kromě plochy českých zemědělců se snímkují i ty rakouské. Vše se totiž koná ve spolupráci s rakouskými zemědělci a odborníky, protože voda chybí i na jejich břehu Dyje.

Pomáhá také „digitální dvojče“ celého povodí Dyje, které díky své komplexnosti umožní testovat a ověřovat dopady různých postupů zemědělského hospodaření, ale také budoucích možných infrastrukturních projektů.

„Model umožňuje nejen vyhodnotit chování celého povodí od potoků po hlavní tok řeky, ale také dynamiku podzemních vod a hladiny vodních nádrží během rozsáhlých epizod sucha. Proto je díky němu možné testovat, jaké cesty povedou ke zvýšení odolnosti vůči suchu a zda nebudou mít nezamýšlené nepříznivé dopady například na hladiny podzemních vod, ukazatele kvality vody nebo odolnost vůči extrémním srážkám,“ stojí na webu Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, který se na projektu taktéž podílí.

Pečlivější výběr plodin

Výstupem měření a projektu jako takového bude proškolení jednotlivých zemědělců, metodické postupy zpracované jim na míru, ale i návrhy na doplnění infrastruktury, která by pomohla vodu v půdě udržovat.

Problematice se dlouhodobě věnuje rovněž Zemědělský svaz, který má také své návrhy. „Možností je posílení výzkumu vhodných hospodářských plodin, které bychom v rámci Česka mohli pěstovat ve vzdálenější budoucnosti, a jejich šlechtění,“ podotýká předseda svazu Martin Pýcha.

S touto variantou souhlasí i Trnka. „Klimatická změna prodlužuje vegetační sezonu a při vhodné volbě plodin je možné sklízet dvakrát za rok,“ podotýká.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

26. března 2026  7:42

Vhodnější plodiny, vynechat orbu. Vědci zjišťují, jak udržet vodu kolem Dyje

Pohled na rakouský hrad Falkenstein od jihu. V dálce je patný vrch Děvín a...

Zjistit, jak zemědělci hospodaří v okolí řeky Dyje, a posoudit, které metody pomáhají v krajině udržet nejvíce vody, si klade za úkol projekt SaveWater. Vedou jej čeští vědci. Důvodem jeho vzniku je...

26. března 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.