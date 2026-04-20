Rekonstrukce uzavře od dubna do poloviny července velký kinosál Kina Art v Brně

Instalace nového zvukového systému a klimatizace uzavře dočasně velký kinosál brněnského Kina Art na Cihlářské 19. V sále se nebude promítat od pátku 24. dubna do poloviny července, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí TIC Brno Hana Bánovská. I přes rekonstrukci budou moct diváci filmy i nadále zhlédnout, a to například v malém sále kina.
"V kině víme, že ke kvalitnímu diváckému zážitku patří i příjemné prostředí v sále a k tomu nová rekuperační jednotka určitě pomůže. Zejména když venku panují vysoké teploty a sál je plný diváků. Kinosál je už v současné době vybaven moderním zvukem a obrazem, ten se teď však ještě vylepší zvukem ve formátu Dolby Atmos. To diváci ocení hlavně u velkorozpočtových filmů," řekl vedoucí a dramaturg kina Milan Šimánek.
I přes rekonstrukci velkého sálu bude kino dále promítat. Diváci budou moci filmy zhlédnout v malém sále Kina Art na Cihlářské 19, kde kino nabízí především artové novinky. V provozu zůstane i třetí kinosál Kina Art Kino CIT na Radnické 4. Po dobu rekonstrukce zůstane otevřená i kavárna Café Art.
Od července Kino Art rozšíří svůj program o projekce pod širým nebem v Letním kině ve Vile Löw-Beer. V červenci promítá letní kino každý pátek od 21:30, v srpnu od 21:00. Diváci uvidí artové novinky i oblíbené filmové klasiky. Více informací a aktuální program najdou na webových stránkách kina.