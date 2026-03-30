Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl

Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v souvislosti s kauzou kunsthistorika Ivana Folettiho. Ten musel opustit MU kvůli údajně manipulativnímu či nevhodnému chování, které ale popírá. V Hradci Králové Foletti povede nové výzkumné centrum, učit zatím nebude. Vedení MU vadí výroky, které zpochybnily výsledky interního šetření brněnské univerzitní ombudsmanky. Vyjádření hradecké univerzity ČTK zjišťuje.
"Pokud zmínění představitelé Univerzity Hradec Králové chtěli veřejně a ze svých pozic hodnotit případ profesora Folettiho či kvalitu ochrany práv na MU, považujeme za naprosto nezodpovědné až skandální, že se ani neobtěžovali s tímto případem a jednotlivými procesy seznámit na místech, která jsou s ním detailně obeznámena," stojí na webu MU.
Folettiho se minulý týden zastal například vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Tomáš Petráček. "Je to manipulativní dokument, zcela jednoznačně," řekl podle Deníku N s odkazem na zprávu univerzitní ombudsmanky. Postup by podle Petráčka měla prošetřit nezávislá vyšetřovací komise.
Rektor MU Martin Bareš ale kritiku odmítá. Škola podle něj postupovala v souladu se svými pravidly, hodnotami a s odpovědností směrem k členům akademické obce. "V tomto kontextu považuji neověřená tvrzení zpochybňující naše postupy za krajně nepřípustná a důrazně se ohrazuji vůči nařčením proneseným na půdě Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ze dne 26. března 2026," uvedl Bareš. Vyzval také k uklidnění a snížení míry polarizace napříč akademickou obcí.
Ombudsmanka ve Folettiho kauze popsala nevhodné chování vůči studujícím, projevující se zejména manipulativním a mocensky zneužívajícím jednáním, nerovným zacházením a stíráním profesních a osobních hranic. Někteří studenti či bývalí spolupracovníci vypovídali proti Folettimu, jiní se jej zastali a s jeho odchodem nesouhlasili. Sám pedagog, který má řadu zahraničních zkušeností a aktivit, pochybení odmítal a brání se právní cestou.
Zprávu ombudsmanky i následné rozvázání pracovního poměru s Folettim, o kterém rozhodla děkanka Filozofické fakulty MU Irena Radová, zpochybnila řada stížností. Zabýval se jimi kontrolní odbor rektorátu. Většinu vyhodnotil jako nedůvodnou. Lhůta pro vypořádání poslední stížnosti uplyne během několika dní.