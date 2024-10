Řemeslná klenotnická tradice v Brně: Šperky, které vypráví příběh

Originální prsteny pro zásnuby a svatbu čekají na snoubence v Klenotech z lásky. Od poloviny října probíhá obrovská soutěž! Účastníci soutěže získají slevu až 5 000 Kč a možnost vyhrát prstýnky v hodnotě 33 000 Kč.

„Zakázkovou výrobu nejvíce oceňují snoubenci. Jsou nadšeni, když se nemusí držet modelů, a mohou si vymyslet prstýnky přesně tak, jak si je vysnili. Velmi často k nám chodí muži s dokonalou představou, jak by měl vypadat zásnubní prsten pro jeho budoucí ženu,“ prozrazuje majitelka klenotnictví Zuzana Hegrová. Šperky od nich se staly součástí už mnoha příběhů zamilovaných párů. Pokud zákazník nemá úplně jasnou představu, šperk navrhnou společně.

Kdo se chystá do konce roku požádat svou drahou polovičku o ruku, měl by zpozornět. V Klenotech z lásky Vám zaručeně velmi dobře poradí s výběrem a navíc na vás čeká dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč, díky soutěži, které probíhá do konce roku 2024.

„Stačí vyplnit nᚠkrátký formulář na webu eshop.klenotyzlasky.cz a my vám zašleme dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč, který u nás můžete uplatnit na nákup zásnubního prstenu! Navíc pokud chcete žádat do konce roku, můžete se zúčastnit i soutěže o hlavní výhru,“ líčí Hegrová.

Soutěž o snubní prsteny v hodnotě 33 000 Kč bude probíhat takto: Zašlete video – třeba žádost o ruku nebo jakékoli jiné video, na kterém je vidět zásnubní prstýnek. Každé video odměníme slevou na snubní prsteny ve výši 5 000 Kč. A pokud vaše video bude to výherní, tak získáte prsteny úplně zdarma!

Videa mohou účastníci soutěže zasílat od 15. října 2024 nejpozději do konce roku 2024. Dne 6. ledna 2025 se vyberou ta nejlepší, která se objeví na našem Instagramu, kde bude probíhat hlasování. Video s nejvíce „lajky“ získá snubní prsteny v hodnotě 33 000 Kč!

Klenoty s kouskem srdce

Proč si tak důležitý šperk jít vybrat právě do showroomu Klenoty z lásky na Lidické ulici v Brně?

„Milujeme kreativní a řemeslnou práci. Chceme do každého šperku přenést kousek srdce. Máme několik různých modelů jak snubních, tak zásnubních prstenů a obecně všech šperků. Jelikož jsme výrobci, u nás neexistuje říct: toto neumíme. Nejsme limitováni žádnými modely, můžeme udělat prakticky cokoliv. Pokud se zákazníkovi líbí takováto obruba, ale zase taková korunka a chtěl by takto velký kámen, a dokola by chtěl malé kamínky a nějaké další detaily – umíme cokoli! Velmi často u nás zákazník vezme třeba čtyři modely a z nich vytvoříme ten jeho vysněný,“ vyzdvihuje Hegrová, čím se liší od ostatních klenotnictví.

Klenoty z lásky jsou rodinná firma. Michal Hegr je zlatník tělem i duší, který si svou práci zamiloval už ve 20 letech. Od té doby tvoří šperky, které zdobí ženy nejen po celém Brně, ale i v zahraničí. Většina jeho šperků putovala do různých zlatnictví po celé republice.

„V roce 2018 jsme se s Michalem potkali. Jsem grafička a designérka a do jeho práce jsem zamilovala natolik, že jsem chtěla být součástí. Přišlo mi líto, že tak krásné šperky, které tvoří můj manžel, se prodávají ve zlatnictvích, aniž by někdo vědět, že je vyrobil on. Rozhodli jsme se společně vybudovat značku Klenoty z lásky a otevřeli jsme obchod – showroom v centru Brna na Lidické 7, přestěhovali se do nové větší a modernější dílny. A začali jsme si plnit sen!“ vypráví Hegrová.

V oblibě je minimalismus

Tak jako móda, i šperky podléhají trendům. Nyní frčí minimalismus, jednoduché šperky, v jednoduchých geometrických tvarech. A velké oblibě se teď těší růžové zlato. „Naši zákazníci oceňují, že máme velký výběr šperků v růžovém zlatě, což není úplně běžné. Tím, že jsme výrobci, vyrábíme ze všech barev zlata, klasické žluté, bílé nebo růžové, a to v různých ryzostech a už 14 karátů, tak i 18 karátů. Dražší investiční kousky vyrábíme třeba i z platiny nebo z palladia,“ přibližuje Michal Hegr, jaké v dílně používají materiály.

Některé šperky vyrábí pomocí 3D technologie, jiné celé ručně. Čas výroby závisí na jeho složitosti i počtu drahokamů. Jednoduchý šperk je hotový za den, složitější trvá i několik týdnů. Pro zlatníka není problém ani renovovat staré šperky, aby mohly ženy nosit třeba klenoty po své babičce. „Možností je mnoho, a my jsme tady abychom dokázali splnit jakékoli přání.“ říká Michal Hegr z řemeslné dílny

Navštivte prodejnu řemeslného klenotnictví Klenoty z lásky třeba i před Vánoci!