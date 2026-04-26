Renesanční dům v Hustopečích po výtvarnici Věře Nohelové se otevřel návštěvníkům

Renesanční dům na náměstí v Hustopečích na Břeclavsku, který po většinu svého života obývala kamenotiskařka a výtvarnice Věra Nohelová, se na víkend po roce opět otevřel veřejnosti. Součástí akce byly i návrhy studentů architektury Vysokého učení technického v Brně (VUT), kteří se zamýšleli nad tím, jak by bylo možné dům využít.
Studenti na svých návrzích pracovali od loňského podzimu a vytvořili 16 prací. "Tato řadová jednopatrová stavba, jejíž jádro pochází z pozdní renesance s fasádou geometrizované secese, představuje cenný doklad vysoké úrovně měšťanské architektury v regionu. Nám posloužila jako výborný studijní materiál," uvedl v tiskové zprávě Adam Guzdek z Ateliéru obnovy památek Fakulty stavební VUT, který studenty vede.
Návrhy studentů mají pomoci vedení města se rozhodnout, jak dům využít. "Práce studentů jsou velmi povedené a přinášejí zajímavý pohled do budoucnosti tohoto domu. Ukazují, že objekt má velký potenciál. Může se stát živým místem pro komunitní život, workshopy, menší komerční provoz nebo třeba depozitář muzea," řekl místostarosta Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče).
Město vlastní dům zhruba šest let, od té doby už do něj výrazně investovalo. Opravilo střechu i fasádu včetně schodiště a dřevěných výkladců, postupně také zajišťuje odvlhčení budovy a průběžně ji udržuje. Díky spolupráci s výtvarným spolkem Alfons dům občas ožívá menšími akcemi a výstavami, které jeho současný stav umožňuje.
Nohelová byla umělkyní s velkým mezinárodním přesahem. S technikou kamenotisku, tedy litografie, se seznámila prostřednictvím svého manžela Jaroslava Kadlece, který byl akademickým malířem a grafikem. Žila s ním na pražském Žižkově a studovala Akademii výtvarných umění. Později v Brně založila grafický kabinet pro Český fond výtvarných umělců, který vedla deset let od roku 1965. Svou vlastní grafickou dílnu vytvořila v Hustopečích v roce 1980 a po roce 1989 otevřela svůj dům i setkáním zahraničních grafiků. Zemřela v roce 2014.