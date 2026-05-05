Repertoár Národního divadla Brno rozšíří romantický balet Giselle

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří Giselle, jedno z vrcholných děl baletního romantismu. Inscenaci s mezinárodním obsazením připravuje kubánský choreograf Rodolfo Castellanos. Hlásí se k romantické baletní tradici, zároveň usiluje o přirozenější, uvolněnější způsob tance a živou pantomimu. Premiéra bude 8. května v Mahenově divadle, oznámila ČTK Michaela Paučo z marketingu baletního souboru.
Balet s hudbou francouzského skladatele Adoplha Charlese Adama poprvé nastudovali v roce 1841 v Paříži. Libreto vychází ze starých příběhů o vílách - duších dívek zemřelých ze zrazené lásky, jež o půlnoci vstávají z hrobů a utancují k smrti každého zbloudilého muže.
Vesnická dívka Giselle se zamiluje do Albrechta – mladíka skrývajícího šlechtický původ i zasnoubení s jinou. Když Giselle odhalí pravdu, zešílí a zemře. V druhém dějství tančí s vílami na mýtině, její láska k Albrechtovi však přetrvává i po smrti, proto jej ochrání před pomstou královny víl.
"Giselle nám připomíná, proč romantická éra stále oslovuje dnešní publikum - mluví k našim nejhlubším emocím a zároveň nás okouzluje nadpřirozenou krásou," uvedl Castellanos.
Role Giselle vyžaduje nejen bezchybnou klasickou techniku, ale i psychologický prožitek. I proto se jí v baletním světě říká Hamlet pro baleríny. V premiérovém obsazení uvidí diváci v titulní roli Kseniju Ovsjanikovou.
"Giselle vás prověří umělecky i technicky a nabídne prostor pro interpretaci. Příběh lze uchopit mnoha způsoby: může být o odpuštění, nezištnosti, naivitě lásky nebo o tom, co skutečně znamená milovat. Ať se k ní vracím jakkoli často, vždy mám pocit, jako bych začínala nový příběh,“ řekla Ovsjaniková.
Vizuálně je inscenace zasazená do období pozdního středověku. Scénu navrhl Jaroslav Milfajt, kostýmy Ľudmila Várossová.