Šest až deset hodin bez ruky. V Brně lékaři muži přišili utrženou paži včas

Autor: jcr
  16:12aktualizováno  16:12
Mimořádně náročný zákrok mají za sebou lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pacientovi, kterému pracovní úraz utrhl pravou paži, ji dokázali znovu přišít a obnovit její funkci. Podobná zranění jsou přitom velmi vzácná a lékaři mají na zásah jen omezený čas mezi šesti až deseti hodinami. Výjimečný zákrok ukazuje, jak tenká je hranice mezi trvalým postižením a návratem k běžnému životu.

Pacientovi utrhl dopravníkový pás ruku v úrovni paže. Brněnským chirurgům Fakultní nemocnice u sv. Anny ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno se ruku podařilo přišít zpět a za pomocí rehabilitace by měla být ruka opět použitelná. | foto: FNUSA

„Jde o dobu od úrazu po obnovení cirkulace krve v replantované končetině,“ vysvětlil uvedené časové omezení přednosta kliniky Zdeněk Dvořák. Klíčové je podle něj jednat co nejrychleji, protože svalová tkáň je velmi citlivá na nedostatek kyslíku.

Právě rychlý zásah sehrál zásadní roli i na začátku března, kdy se pacient dostal do péče lékařů. Jeho ruku zachytil dopravníkový pás a rotační mechanismus ji utrhl v oblasti paže.

Operace byla mimořádně složitá. Chirurgové museli nahradit poškozenou pažní tepnu žilním štěpem, znovu napojit žíly i nervy a stabilizovat kost v oblasti lokte. „Pažní tepna byla nahrazena 20 centimetrů dlouhým žilním štěpem,“ popsal vedoucí operatér Jiří Veselý. Dodal, že lékaři museli také znovu přišít biceps, zatímco těžce poškozený triceps odstranit.

Ani tím ale boj o končetinu neskončil. Po operaci hrozily komplikace a pacient musel podstoupit náročnou následnou péči. Nyní už je však ve stabilizovaném stavu a pokračuje v rehabilitaci. Pomáhají mu elektrostimulace svalů a nervů i lymfatické masáže.

Podle lékařů nic nebrání tomu, aby byl propuštěn do domácí péče.

Brněnské pracoviště přitom v poslední době zaznamenalo více podobných úspěchů. Lékaři například přišili prsty malým dětem nebo kompletní skalp pacientce, která o něj přišla po nehodě s chladící vrtulí motoru. Vlasy jí podle lékařů znovu dorostly.

Klinika plastické a estetické chirurgie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny patří dlouhodobě mezi špičková replantační centra. Funguje už od roku 1978, kdy zde lékaři jako první v Česku úspěšně přišili amputovaný prst.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Transplantace orgánů narušuje rovnováhu střevního mikrobiomu, zjistili vědci

VĂ˝zkumnĂ­ci z PlznÄ› zkoumajĂ­ osobnĂ­ vÄ›ci obÄ›tĂ­ v Srebrenici, vyprĂˇvĂ­ jejich osudy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.