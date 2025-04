Nadšenec čekající na otevření Popeyes v Brně trhne rekord, další má u sebe i petardy

Všichni tři se prý na rohu Panské a Masarykovy ulice v Brně, kde pobočka Popeyes finišuje s přípravami na úterní otevření, sešli nezávisle na sobě. Jako první přišel Slovák Filip v neděli v osm hodin ráno, o tři hodiny později k němu přibyl Honza z Brna a jako poslední z nich si na zemi před výlohami rozložil své sídlo Vítek z Břeclavi ve čtyři odpoledne.

Pokud skutečně na místě vydrží až do úterního otevření, zlomí Filip rekord v čekání na otevření pobočky tohoto známého řetězce určitě v Evropě a podle manažerů brněnského podniku zřejmě i na světě.

Dosud nejdéle čekali nadšenci na kuřecí sendviče zdarma, což je reklamní tahák Popeyes při otevření každé z jídelen, 48 hodin v polské Varšavě. V Praze se čekalo „jen“ šestadvacet hodin.

„Rozhodl jsem se, že tady chci být první, a bál jsem se, že s jednodenním předstihem už by mohlo být pozdě. Rozhodl jsem se tedy přijít o dva dny dřív, a protože se mi líbilo číslo 50, řekl jsem si, že to zkusím vydržet 50 hodin. Mám rád výzvy,“ hlaholil v pondělí kolem poledne Filip mezi tím, co se s ním z recese fotografovali účastníci posledních zvonění a další kolemjdoucí.

Youtuber a streamer

Filip se živí jako youtuber, čekání na roční příděl sendvičů mu poslouží i jako materiál pro jeho příští video. „Tam, kde se na něco čeká nebo se něco dělá hodně dlouho, jsem jako ryba ve vodě. Dvanáct hodin se dívat na jednu reklamu, deset hodin kývat hlavou do rytmu... dělání něčeho divného, to je moje,“ usmíval se.

I jeho parťák, čtyřiadvacetiletý Vítek, sbírá při sezení na ulici obrazový a zvukový materiál. Chystá se ho přenášet prostřednictvím streamu na svém kanálu, je vybaven kamerou, mikrofonem i zásobou náhradních baterií.

I on si čas, po který bude v Brně čekat, odpočítal tak, aby se mu výsledné číslo líbilo. Došel k číslu 36. „Bál jsem se, že nebudu v top tři, tak jsem vzal dobu čekání v Praze (26 hodin) a přidal k ní deset hodin navrch. I tak už tady dva týpci byli. Trochu ve mně hrklo,“ sdělil.

Kromě deky, oblečení a zásob jídla a pití si s sebou přinesl i petardy, údajně na řešení případných nočních konfliktů. „V noci je tady hodně opilců, je to docela drsné. Petardy jsem ale zatím použít nemusel,“ pronesl. Na rozdíl od Filipa má zkušenost přímo s čekáním ve frontě, v Ostravě se postavil do řady na zlevněné chytré hodinky. Také tam vydržel několik hodin.

Máte rádi občerstvení od Popeyes? celkem hlasů: 56 Ano. 14 %(8 hlasů) Ne. 18 %(10 hlasů) Ještě jsem neochutnal(a). 68 %(38 hlasů)

Vedení Popeyes nosí nesourodé trojici ven na ulici občerstvení, o své budoucí zákazníky se zajímá. „Jestli to opravdu vydrží až do otevření, bude to masakr,“ rozesmál se Marko Blaževič, zodpovědný za restaurace Popeyes v Česku, Polsku a Rumunsku.

Speciální chuť sendviče

Až se brány Popeyes na dohled brněnskému náměstí Svobody v úterý otevřou, najdou zákazníci uvnitř restaurace tři patra se 123 místy k sezení. Podlahová plocha brněnské pobočky činí 560 metrů.

Její vstup na zdejší trh se vyhlížel dva roky. Od loňského léta byly prostory připraveny, na první zákazníky se však muselo čekat kvůli průtahům ve stavebním a kolaudačním řízení. Poslední překážky se podařilo vyřešit minulou středu.

Vzhledem k tomu, že firma po celou dobu příprav platila za restauraci nájem ve výši nižších stovek tisíc korun měsíčně, neotálela už s otevřením ani jeden další den navíc. „Během prvního dne bychom měli být schopni přivítat zhruba 1 600 zákazníků,“ odhadl Blaževič.

Restaurace je vyvedena v designu, v jakém ji fanoušci Popeyes najdou po celém světě. Specifická chuť sendviče, vyrobeného z dvanáct hodin marinovaného kuřecího masa, je však jemně upravená českému trhu. Po pečlivém testování nebude tak ostrá jako například v Asii, zato však bude o něco pikantnější než ve Španělsku.

Na hosty čeká v nejvyšším patře restaurace i jeden ryze brněnský prvek: nástěnnou malbu hudebníků z ulice v New Orleans, odkud značka Popeyes pochází, doplňují obrázky Petrova a brněnského orloje.

Nakrmím fanoušky, slibuje čekatel

Tři dobrodruzi, ochotní na tuto zkušenost čekat desítky hodin na ulici, odhadují, že celý rok jíst sendviče z Popeyes rozhodně nevydrží.

„Jedenkrát týdně si ho zřejmě dám. A jelikož mám na internetu spoustu fanoušků, tak když mě nějaký zastaví, sendvič mu uvnitř vyzvednu a přenechám. Říkám si streamer lidu, a tak, jak Ježíš krmil lid potravou, já se mohu pokusit o to stejné,“ prohlásil vzletně student finančnictví Vítek.

I Filip se domnívá, že se o svůj roční příděl podělí. „S přítelkyní a kamarády,“ upřesnil.