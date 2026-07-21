Restaurátoři čistí a opravují Zderadův sloup v brněnské Křenové ulici

Zderadův sloup v brněnské Křenové ulici se dočkal obnovy. Kolem dvanáctimetrové památky je lešení, na kterém v těchto dnech pracují restaurátoři. Práce zahrnují jednak očištění sloupu, zejména od řas a lišejníků. Zároveň jej restaurátoři opraví a jeho povrch ošetří, aby byl sloup odolnější, uvedl magistrát v tiskové zprávě.
Památka z 15. století se nachází v parčíku u Křenové a Zderadovy ulice. Kdysi sloup býval zřejmě smírčím či zpovědním křížem, který stával při cestě z města na popraviště a u kterého se konaly zpovědi a modlitby. V minulosti Zderadův sloup interpretovaly různé teorie, podle kterých mohl sloužit jako boží muka, hranice brněnského mílového práva nebo označení brodu na kupecké stezce. Zajímali se o něj také zahraniční badatelé.
Své jméno dostal Zderadův sloup podle pověsti zapsané v první polovině 18. století, která památku spojila se zmínkou v Kosmově kronice. Sloup prý zbudoval český král Vratislav II. na paměť vraždy Zderada ze Švábenic v roce 1091. Údajná královská fundační listina - pokud vůbec kdy existovala - však musela být podle současných historiků falešná. Pověst ale žije dodnes.
Kromě Zderadova sloupu se restaurátorské práce letos dotknou třeba i sousoší Nejsvětější Trojice na Zelném trhu v centru Brna, sochy sv. Floriána v Brněnských Ivanovicích nebo kříže z roku 1805 ve Slatině. Práce by měly být hotové do konce listopadu. Hotová už je obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Brně-Bystrci. Podle magistrátu vyjdou restaurátorské práce město každoročně na stovky tisíc korun.