Restaurátoři začnou opravovat mariánský sloup ve Znojmě, bude to stát osm mil.

Restaurátoři začnou v nejbližších dnech opravovat mariánský sloup na znojemském Masarykově náměstí. Město podepsalo smlouvu s vítězným sdružením za osm milionů korun a očekává, že práce budou hotovy za tři až čtyři roky, řekl novinářům místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Nicméně kvůli opatrnosti a zkušenostem s rekonstrukcí radniční věže mají restaurátoři na obnovu podle smlouvy pět let.
Sloup z konce 17. století, který předci postavili jako poděkování za odvrácení morové epidemie, se naposledy opravoval v polovině 90. let minulého století a nyní potřebuje zásah opět. Důvodem je například to, že z tehdejší doby je na vrcholu sloupu replika sochy Panny Marie Immaculaty z umělého kamene, která zatěžuje dřík ze salcburského mramoru. "Ten je velmi cennou součástí a na místě zůstane. Na vrcholu však bude nová replika, také z umělého, ale lehčího materiálu. Vývoj šel za posledních 30 let neuvěřitelně kupředu," řekl Kacetl. Originál sochy je od 90. let k vidění ve vestibulu radnice v Obrokové ulici.
Odborníci sloup rozeberou a některé části si odvezou k restaurování do ateliéru, s jinými budou pracovat na místě.
Město nechalo vypracovat záměr na restaurování před čtyřmi lety, ale po volbách a změně politického vedení projekt odsunulo. Současná koalice se na radnici vrátila v polovině volebního období v létě 2024 a projekt oprášila.
"Bohužel se ukázalo, že rozpočet byl místním odborníkem s nedostatkem zkušeností udělaný špatně a výrazně nadhodnocený. To jsme zjistili, když jsme loni vypsali soutěž a zájemci začali posílat velké množství dotazů. Takže jsme museli soutěž zrušit, najít odborníka, který má s takto velkými památkami zkušenosti, a získali jsme nový rozpočet. Teprve letos na jaře jsme mohli soutěž vypsat znovu," řekl Kacetl.
Znojmo letos otevřelo pro veřejnost jednu z nejvýznamnějších památek, a to pozdně středověkou radniční věž z poloviny 15. století. Z původního roku a půl se rekonstrukce protáhla na čtyři roky a výsledná cena byla 70 milionů korun.