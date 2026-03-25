Řetězec Albert podal sérii ústavních stížností kvůli pokutám za klamavé slevy

Společnost Albert Česká republika podala sérii ústavních stížností kvůli pokutám za klamavé slevy. Pokuty maloobchodnímu řetězci vyměřila Česká obchodní inspekce a postupně je potvrdily jednotlivé krajské soudy a Nejvyšší správní soud (NSS). Čtyři stížnosti, které se v součtu týkaly pokut za 490.000 korun, sloučil Ústavní soud (ÚS) do jednoho řízení. Rozhodnutí zatím podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové nepadlo.
"Ústavní stížnosti téže stěžovatelky, zastoupené týmž advokátem, spolu skutkově souvisejí a argumentace se týká stejné problematiky. S ohledem na to ÚS z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení rozhodl o spojení věcí ke společnému řízení," uvádí slučovací usnesení. Soudkyní zpravodajkou je Kateřina Ronovská.
Maloobchodní řetězec Albert podle inspekce a správních soudů porušil nová pravidla na ochranu spotřebitele. Namísto toho, aby slevu vypočítal z nejnižší ceny, za kterou zboží prodával v posledních 30 dnech, odvozoval ji často z vyšších hodnot, aby vypadala lákavěji. Případně povinný údaj o nejnižší ceně uváděl na slevové tabulce jen na okraji, drobným a hůře čitelným písmem.
V řízeních před správními soudy Albert například uváděl, že zákon sice ukládá povinnost informovat o nejnižší ceně, ale nespecifikuje formu. Česká obchodní inspekce prý k tomu nedala jasné instrukce. Řetězec poukazoval také na to, že spotřebitelé slevové komunikaci rozumí, což dokládal i vlastním průzkumem.
Správní soudy vycházely zejména z rozsudku Soudního dvora EU, podle kterého prodejní cena zboží nabízeného spotřebitelům musí být jednoznačná, snadno rozpoznatelná a dobře čitelná. Společnost Albert podle NSS této povinnosti nedostála.
"Na slevových štítcích sice informaci o nejnižší ceně za posledních 30 dnů uvedla, označila ji však způsobem, který mohl spotřebitele uvést omyl o skutečné slevě z ceny. Údaj o nejnižší ceně totiž uvedla až na samotném dolním okraji slevového štítku, drobným písmem a spojila jej s šipkou směřující dolů, přestože u některých nabízených produktů byla nejnižší cena za posledních 30 dnů nižší než konečná zlevněná cena nabízeného výrobku," stojí v jednom z rozhodnutí NSS.
Pro průměrného spotřebitele je podle NSS klíčové, aby "poskytované informace o slevě byly srozumitelné, transparentní, věrohodné, a současně aby nezkreslovaly jeho vnímání slevové výhody".