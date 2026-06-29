Řetězec Uni Hobby dostal od ÚOHS pokutu 2,2 milionu Kč za delší splatnost faktur

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil řetězci hobbymarketů Uni Hobby pokutu 2,2 milionu korun za to, že dodavatelům potravinářských a zemědělských výrobků prodlužoval splatnost faktur nad 30 dní stanovených zákonem. Pokuta není pravomocná, společnost proti ní může podat rozklad. Antimonopolní úřad dnes o rozhodnutí informoval na webu.
"Úřad prokázal porušení zákona u celkem 65 pozdních plateb. V některých případech přitom firma svým dodavatelům platila až s měsíčním zpožděním oproti zákonné třicetidenní lhůtě. Pozdní platby se týkaly pěti dodavatelů," uvedl úřad. Podle zákona o významné tržní síle šlo o použití nekalé obchodní praktiky, která podle antimonopolního úřadu nebyla nahodilá, ale systematická a úmyslná. "Pochybení se firma dopouštěla v období od 5. dubna 2023 do nejméně 18. února 2025, tedy 23 měsíců," dodal úřad.
Případem se ÚOHS začal zabývat na základě takzvaného sektorového šetření, které se zabývá fungováním hospodářské soutěže v konkrétním oboru.
Za podobné provinění už letos ÚOHS pokutoval například hobbymarkety OBI Česká republika, firma musí zaplatit 4,8 milionu korun, nebo výrobce dětské výživy HERO Czech, který dostal pokutu 2,28 milionu korun.