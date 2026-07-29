Revitalizace Holáseckých jezer na jihu Brna začne zřejmě až příští rok

Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera na jihu Brna začne pravděpodobně až v příštím roce. Původně se předpokládalo, že by práce mohly začít letos v srpnu, revitalizace je však stále v projektové přípravě, projektanti upravují dokumentaci, řekl ČTK náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).
O nutnosti revitalizace se mluví přibližně 20 let. Před několika lety vznikla projektová dokumentace pro stavební povolení, avšak při přípravě výběrového řízení na zhotovitele našlo město v dokumentu chyby, které stavbě bránily. V roce 2024 proto město zadalo aktualizaci. "Projektanti se věnují úpravám dokumentace, aby byla připravena na samotnou realizaci. Jsme na konci všech vyjádření dotčených orgánů a očekáváme změnu stavebního povolení. Výběrové řízení na zhotovitele koordinujeme se stavebním povolením," uvedl Chvátal.
Lokalita trpí několika negativními faktory. Jezera jsou zanesená naplaveninami, zarůstají a vodní rovnováhu narušují živiny jako dusík a fosfor. Cílem je stav zlepšit a v části obnovit funkci biotopu slepého říčního ramene. Stěžejní částí projektu bude odbahnění sedmi jezer. Po úpravách nahradí dnešní betonové panely zelené břehy s vhodným přístupem do vody. Součástí prací je dále řez dřevin a prosvětlení břehů.
"Zásadní ovšem je, že stále čekáme na vyhodnocení dotace z Operačního programu Životní prostředí," doplnil náměstek. Náklady na revitalizaci přesáhnou 200 milionů korun, podpora by mohla činit až 182 milionů korun.
Soustava jezer v městské části Brno-Tuřany je od roku 1987 přírodní památkou. Vodní plochy mají charakter biotopu slepého říčního ramene s hustými porosty na březích, což vytváří unikátní ekosystém pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Holásecká jezera jsou důležitá nejenom z pohledu ochrany přírody, ale také jako rekreační oblast užívaná mimo jiné pro rybolov.