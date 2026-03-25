Revitalizace okolí polikliniky ve Veselí nad Moravou má být hotová v říjnu

Revitalizace okolí polikliniky ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku je za polovinou. Nyní dělníci upravují park před poliklinikou, který v budoucnu poslouží jako odpočinková zóna, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě starosta města Petr Kolář (TOP 09). Revitalizace za 60 milionů korun by měla být hotová v říjnu.
Opravy se dotýkají ulic U Polikliniky, Železničářská, J. E. Purkyně a prostranství před poliklinikou. Je tam i výjezdová stanice záchranné služby, lůžkové oddělení kyjovské nemocnice a základní či mateřská škola. "Revitalizace tohoto území je jednou z klíčových investic města, která má nejen výrazně zlepšit dlouhodobě složitou dopravní situaci, ale i kvalitu veřejného prostoru a každodenní komfort obyvatel, kteří zde bydlí nebo navštěvují řadu zdejších veřejných institucí," uvedl Kolář.
Práce nyní vstoupily do třetí ze čtyř plánovaných etap, která zahrnuje úpravu parku před poliklinikou. Město tam vysadí dřeviny, například třešeň ptačí a javor nebo okrasné keře. Úprav se dočká také areál mateřské školy, která bude mít nové dětské hřiště a vstupní prostor.
Součástí celého projektu je také vybudování 40 parkovacích míst na obou stranách ulice U Polikliniky a chodníku propojujícího mateřskou školu s poliklinikou a parkovištěm. "Po dokončení všech prací vznikne moderní, bezpečný a příjemný prostor, který bude sloužit široké veřejnosti. Chtěl bych poděkovat občanům za trpělivost během realizace a věřím, že výsledná podoba přinese dlouhodobý užitek a významně zkvalitní tuto část města," dodal Kolář.
Na revitalizaci by v příštím roce měla podle starosty navázat výstavba domova pro seniory, který připravuje Jihomoravský kraj.