Revize krizových zákonů se zaměří i na nejednotné fungování úřadů v krizi. Na nejednotnost upozornil bývalý ombudsman Stanislav Křeček, který poukazoval na to, že stát dosud nevyřešil otázku, kdo má v době krizí sjednocovat postupy úřadů. Ministerstva obrany a vnitra jeho připomínce vyhověla, téma se tak stane součástí připravované revize krizových zákonů. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na svém webu. Šlo o poslední krok ombudsmana Stanislava Křečka předtím, než ho ve funkci vystřídala jeho nástupkyně Eva Kostolanská.
Veřejný ochránce práv se tématem zabýval po zkušenostech z pandemie covidu-19. Tehdy zjistil, že úřady postupovaly rozdílně. Lidé se proto hůře domáhali svých práv a vyřizovali své záležitosti. Některé úřady navíc nedostatečně informovaly o omezeném provozu nebo znevýhodňovaly část veřejnosti při komunikaci na dálku.
Proto ombudsman požadoval, aby se připravovaná revize krizové legislativy zabývala také sjednocováním postupů úřadů a jejich metodickou podporou za mimořádných a krizových situací. Podle ombudsmana jde o důležité téma, které se dotýká fungování státu jako celku. Právě v době mimořádných situací se podle úřadu veřejného ochránce práv ukazuje, jak zásadní je, aby úřady postupovaly srozumitelně a předvídatelně.
Ministerstva obrany a vnitra připomínku podle kanceláře ombudsmana přijala a zapracovala do předloženého materiálu. Součástí navazující odborné diskuse pak bude i otázka, která veřejná instituce by za tuto oblast měla odpovídat.
Pro Stanislava Křečka šlo o poslední výsledek jeho práce v čele instituce. Krátce poté, co připomínku uplatnil, jeho funkční období minulý týden skončilo a ve funkci ho vystřídala Eva Kostolanská.