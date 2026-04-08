Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Oldřich Haluza
  5:52
Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy slibuje proměnu celé lokality, zároveň ale znovu otevírá otázku dostupnosti bydlení v atraktivní části města.

Kromě bydlení nabídne Rezidence Veveří obchodní plochy pro potraviny, drogerii, restaurace, kavárnu, cukrárnu nebo lékárnu. Počítá se i se službami, například ambulancemi. „Vznikne zhruba 390 bytů a vysokoškolské koleje se 120 jednotkami, které se budou nacházet na Veveří. Po tomto typu bydlení je velká poptávka,“ říká Jana Kremláčková z developerské firmy Reko.

Parkovat se bude ve dvou podzemních podlažích – jedno poslouží rezidentům, druhé veřejnosti, jež donedávna využívala parkoviště před Albertem.

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici
Kráter mezi ulicemi Veveří, Pekárenská a Kounicova v centru Brna zmizí. V polovině roku tam začne výstavba bytového komplexu nazvaného Rezidence Veveří. (7. dubna 2026)
Komplex vytvoří dva bloky domů, mezi nimiž vznikne centrální prostor vedoucí od platanu stojícího na rohu Veveří a Pekárenské napříč areálem. Vzrostlý strom v místě zůstane. „Je památný. Po dobu výstavby bude pod kontrolou dendrologa,“ podotýká Kremláčková. Budovy vyrostou do úrovně pěti až sedmi pater, oba bloky získají vlastní vnitroblok.

Podobu projektu navrhli slavná architektka s mezinárodním přesahem Eva Jiřičná a Petr Vágner z ateliéru AI Design. „Veveří a U Platanu jsou místa dobře známá většině Brňáků. Dnes však nevyvolávají ty nejkrásnější a nejpozitivnější myšlenky, spíše lítost. Lítost nad tím, co zde bylo a co se během času proměnilo tak, že už neslouží tak, jak by mělo. Tato neradostná situace se však v nejbližší době změní. Brno získá novou obytnou část s vnitřními zahradami, s klidovou zónou plnou nákupních příležitostí i služeb, které nabídnou nejen nové obchody, ale i prostory pro odpočinek, občerstvení a zábavu,“ popisuje Jiřičná.

„Je to projekt, který přirozeně propojuje bydlení s městským životem. Je tu prostor pro komerci a každodenní ruch, ale jakmile člověk vstoupí dovnitř bloku, dostane se do úplně jiného světa. Vytvoříme dva krásné polouzavřené vnitrobloky plné zeleně, které se stanou pro obyvatele klidnou oázou a příjemným zázemím,“ doplňuje Vágner.

Stejná proluka láká i město

Se zahájením výstavby developer počítá v polovině letošního roku, hotovo má být v roce 2029. Aktuálně na místě probíhají přípravné práce. Náklady na celý projekt se pohybují v řádu nižších miliard korun.

O proměně tohoto brownfieldu se mluví téměř dvacet let, už tehdejší návrh pocházel z pera Jiřičné. Firma Reko koupila pozemky v roce 2017, stavební povolení získala po šesti letech. K projektu se opakovaně vyjadřovala radnice Brna-střed, hlavně v letech 2015, 2020 a 2025.

„Návrh zástavby dobře doplňuje celkovou urbanistickou strukturu oblasti Veveří. Zanedbaný areál se otevře veřejnosti, vzniknou nové obchody a služby i veřejné prostranství se zelení. Záměr splňuje naše požadavky na urbanistické řešení celého bloku a jeho prostupnost, architektonické členění fasád a dostatečné množství parkovacích míst,“ oznamuje starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS), jenž je profesí architekt.

Centrální prostor mezi oběma bloky oživí zvláštní typ povrchu, který má evokovat vodu. Místo poslouží k odpočinku i pro přístup do provozoven. Zda se v lokalitě znovu objeví řetězec Albert, není v tuto chvíli jasné. „V případě otevření nové prodejny v Brně budeme o této skutečnosti včas informovat,“ sděluje mluvčí řetězce Jiří Mareček.

V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

Známá je naopak nabídka bytů v Rezidenci Veveří, kterou developer zveřejnil zhruba před měsícem. Většina se z hlediska půdorysu pohybuje mezi 1+kk až 3+kk, méně časté jsou čtyřpokojové a ve vrchních patrech najdou zájemci výjimečně i pětipokojové. Ceny nejmenších jednotek začínají okolo pěti milionů, rozlehlé třípokojové stojí i přes 12 milionů. Částky za metr čtvereční podlahové plochy se ojediněle dostávají i pod hranici 100 tisíc, na opačné straně spektra šplhají dokonce přes 170 tisíc. Prodána je už bezmála stovka bytů, rezervace se týká dalších zhruba 140.

Že se jedná o lukrativní oblast pro bytovou výstavbu, si uvědomuje i město. Usiluje totiž o získání pozemků ve stejné proluce, dotčené parcely se táhnou od Veveří hluboko do vnitrobloku až k domům na opačné straně. Dosud jsou ve vlastnictví hasičů, kteří je chtějí směnit za plochu pro svou budoucí stanici na výstavišti. „Momentálně se zpracovávají znalecké posudky na ocenění parcel,“ zmiňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Brněnští zastupitelé by mohli směnu schválit na červnovém jednání. „Hasiči na ni hodně spěchají. Rozsah je už odsouhlasený, na směně panuje obecná shoda. Nově získané pozemky na Veveří využijeme pro dostupné obecní bydlení,“ hlásí radní pro majetek Jiří Oliva (dříve SOCDEM).

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Na střeše radnice Prahy 15 v Horních Měcholupech vypukl požár

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Několik jednotek hasičů od rána zasahuje u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě města. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje,...

8. dubna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

„Asfaltový malíř“ míří do centra Prahy. Proč ročně zahodí minimálně dva obrazy?

Michal Mráz se narodil v roce 1987 v hlavním městě Slovenska, nyní tvoří v...

První samostatná výstava slovenského malíře Michala Mráze nejen v Praze, ale i v celém tuzemsku přichází ve chvíli, kdy už má mezi sběrateli pevné jméno a slušné mezinárodní renomé. Po úspěších ve...

8. dubna 2026

Podzemní otřesy na Karvinsku zabíjely. Po konci těžby jich ubude, ale zcela nezmizí

Poslední tragický důlní otřes na Karvinsku se stal 12. ledna 2023, kdy zemřel...

Znají je všichni lidé žijící na Karvinsku. Několikrát ročně regionem někdy méně, jindy znatelně více zatřásla země coby následek hornického působení. Po konci těžby černého uhlí bude otřesů znatelně...

8. dubna 2026  5:52

Soud dnes projedná změnu územního plánu ve sporu o spalovnu v Rybitví

ilustrační snímek

Soud v Pardubicích dnes projedná spor kvůli plánované modernizaci spalovny na zpracování nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou zpochybňuje...

8. dubna 2026,  aktualizováno 

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  19:59

Od čarodějnic po hip hop. Banát láká na tradice i comeback Bow Wave po 18 letech

Do rumunského Banátu můžete vyrazit už na čarodějnice, Eibenthal přivítá pivní...

V rumunských kopcích vysoko nad Dunajem leží Banát, region, v němž od 19. století žijí čeští krajané. Založili zde sedm vesnic, z nichž dodnes zůstalo šest. Zachovali si nejen svůj jazyk, ale i...

7. dubna 2026  19:04

Ústí upraví alej v ulici E. Krásnohorské, náklady odhaduje na víc než 50 mil. Kč

ilustrační snímek

Ústí nad Labem po letech plánování nechá upravit alej podél ulice Elišky Krásnohorské. V současnosti hledá dodavatele. Náklady město odhadlo na více než 50...

7. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů

Trenér Radim Rulík probírá strategii s asistentem Tomášem Plekancem.

Česká hokejová reprezentace odstartovala přípravu na mistrovství světa 2026 kempem v Karlových Varech. Trenér Radim Rulík vsadil na mladé hráče, z nichž hned pět čeká šance na premiéru v národním...

7. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  18:40

Zoopark na Kladensku odchoval jako jediná evropská zoo chameleony bradavičnaté

ilustrační snímek

Zoopark Zájezd na Kladensku odchoval jako jediná evropská zoo chameleony bradavičnaté. Zatím se z deseti vajec vylíhlo sedm mláďat, další tři ještě mohou...

7. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet jednotek hasičů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

7. dubna 2026  18:12

Policisté na jihu Moravy o Velikonocích odhalili pět desítek podnapilých řidičů

ilustrační snímek

Policisté v Jihomoravském kraji odhalili o velikonočních prázdninách za pět dní 46 podnapilých řidičů. Rekordman nadýchal téměř 2,4 promile. Pozitivní test na...

7. dubna 2026  16:20,  aktualizováno  16:20

