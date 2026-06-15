Rezidenčním umělcem Maratonu hudby v Brně letos bude kytarista Nguyen Le

Rezidenčním umělcem brněnského Maratonu hudby letos bude francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Sedmašedesátiletý hudebník vystoupí třikrát, pokaždé s jinou sestavou a jiným repertoárem. Festival potrvá od 6. do 9. srpna, nabídne přes 100 koncertů na více než 20 scénách, uvedl za organizátory Jan Mach.
Tradiční součástí festivalu jsou vystoupení pouličních hudebníků v kulisách, které navrhuje a obměňuje umělkyně Kateřina Šedá. Letos přibude "pokoj" inspirovaný vilou Tugendhat. Festival tak připomene čtvrtstoletí od zápisu vily na seznam UNESCO. Vloni se lákadlem stal trampský srub s táborákem a opékáním špekáčků, proto se na náměstí Svobody vrátí i letos.
Festival má široké žánrové rozpětí se zaměřením na world music, jazz či folk. Zahajovací koncert hostí klub Sono, zahraje Nguyen Le s dalšími hudebníky, kteří propojují jazz a world music. Za klavír usedne Omar Sosa z Kuby, na trubku zahraje Paolo Fresu z Itálie.
Jedním z vrcholů 11. ročníku bude Balkan Night, která v pátek 7. srpna roztančí nádvoří hradu Špilberk. Vystoupí rumunská dechová kapela Fanfare Ciocărlia a makedonská dechovka Džambo Aguševi Orchestra.
Dramaturg Milan Tesař upozornil také na sobotní World music scénu. "Po delší době se do Česka vrací portugalské kvarteto hráčů na akordeony Danças Ocultas, v české premiéře uvedeme středomořský projekt Banda Ikona italského hudebníka Stefana Salettiho a po mezinárodním úspěchu svého nového alba Manuša II přijede do Brna slovenská zpěvačka Júlia Kozáková," uvedl Tesař.
Oslavy 25. výročí zápisu vily Tugendhat na seznam UNESCO zpestří také světelná show Light Up Tugendhat. Zahrada vily se hudebně a vizuálně propojí se sousedními zahradami Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Přes den návštěvníky čeká kinetická a zrcadlová instalace, odpoledne a v podvečer festivalové koncerty. Každý večer od 21:00 se zahrady rozzáří světelnými instalacemi a videomappingem na fasádách všech tří vil.
Závěrečný koncert odehraje v neděli 9. srpna v Uměleckoprůmyslovém muzeu opět Nguyen Le a Saiyuki Trio. Program festivalu je na webu www.maratonhudby.cz.