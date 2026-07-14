Režisér Karásek natáčí v Brně komedii Svět podle Adama s Bolkem Polívkou

Slovenský režisér Jonáš Karásek natáčí v Brně česko-slovenskou komedii Svět podle Adama v hlavní roli s Bolkem Polívkou. Představuje folklorního hudebníka na konci kariéry, který se přišel podívat do divadla na adaptaci svého výjimečného a magického hudebního díla, avšak je natolik rozhořčen, že dostane infarkt a značnou část filmu tvoří jeho snění na nemocničním lůžku, řekl dnes novinářům Karásek. Komedií se prolínají i vážná témata, jako je špatný stav slovenského zdravotnictví, vylidňování slovenského venkova či ekologické hrozby a boj proti korupci.
V kinech by se měl film, který koketuje i s muzikálem, objevit příští rok v září. Ale tvůrci usilují o to, aby se objevil už na příštím ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a pak by se mohl přes léto promítat v letních kinech.
Na filmu spolupracuje tým, který byl i u vzniku černé komedie Invalida, která měla premiéru před dvěma lety. "S námětem nyní přišel scenárista Maroš Hečko a vyšel z ekologického tématu, když se lidé na Slovensku před lety vzbouřili proti plánované těžbě zlata u Kremnice," řekl Karásek. Zároveň se do příběhu dostává téma vylidňování slovenského venkova.
Polívka jako hlavní hrdina Adam Zemina sní po upadnutí do kómatu o tom, jak to bylo v jeho mládí, v době života jeho prarodičů. Ve snu se také stane stoletým starcem. "V realitě řeší vážná témata, ale jako stoletý děda především popíjí víno a myslím, že je to velmi vtipné," řekl Karásek. Polívkovi střídání komediální a vážné polohy sedí. "Líbí se mi, jak jsem ve filmu stoletý, mám dlouhé bílé vousy a vlasy. Je to svět imaginace a magického realismu a vlastně žijeme životy, v nichž se komično a vážnost prolínají. Některé vážné věci nám připadají komické a některé komické věci mohou skončit tragicky," řekl Polívka.
Aktuálně štáb natáčí v budově bývalé úrazové pojišťovny na Kolišti, která sloužila do roku 2001 jako součást Úrazové nemocnice. Štáb objel několik českých nemocnic, protože chtěl natáčet v Česku, ale žádná mu nepřišla dostatečně zanedbaná. Až našel přes 20 let nefungující nemocnici na Kolišti. "Ale i tak jsme museli místnost napatinovat, aby vypadala jako na Slovensku," zmínil Karásek úpravy připomínající plesnivé a prosakující stropy. "Možná tím někoho naštveme, ale situace ve slovenském zdravotnictví je špatná," poznamenal Karásek.
Ve filmu hrají také Marek Vašut, Zuzana Kronerová, Anna Polívková či Zuzana Fialová. Štáb s herci natáčí v českých i slovenských lokacích.