Řeznictví Czernin Agro musí zaplatit pokutu 280.000 Kč, potvrdil NSS

Společnost Czernin Agro z Nymburska, která provozuje jatka, řeznictví a prodej masa, musí zaplatit pokutu 280.000 korun. Uložila jí ji Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) před dvěma lety za prohřešky při prodeji potravin a za neumožnění opakované kontroly. Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), který zamítl kasační stížnost podniku a který je k dispozici na úřední desce. Původní pokuta z roku 2022 činila 300.000 korun, ale soudy tehdy podniku částečně vyhověly a vrátily případ inspekci k novému rozhodnutí.
SZPI udělala několik kontrol na jaře 2022. Podnik se provinil tím, že uváděl na trh potraviny s prošlým datem použitelnosti, s prošlým datem minimální trvanlivosti, potraviny, které nebyly řádně uložené a označené. Dále skladoval masné výrobky, aniž by uchoval původní obal či etiketu. Při jedné z kontrol našla inspekce řadu hygienických nedostatků, firma prodávala z teplého pultu masné výrobky s nesprávnými informacemi o datu spotřeby a také prodávala potraviny zcela bez označení na obalu. Posledním prohřeškem při opakované kontrole bylo to, že podnik "prostřednictvím svého prokuristy Ing. Šágra nevytvořil podmínky pro výkon kontroly a neumožnil kontrolujícím výkon jejich oprávnění a neposkytl k tomu potřebnou součinnost".
"Po příjezdu Ing. Šágra do prodejny došlo ke konfrontaci, která následně vyústila v to, že Ing. Šágr svévolně vzal poznámkové desky inspektorky Ing. V. s úmyslem (dle tvrzení Ing. Šágra) přemístit výkon kontroly na jiné místo v rámci provozovny, a to na prodejnu ke stolečku. To se však nestalo, když prokurista následně vynesl kufry inspektorek se služebním vybavením na chodník před prodejnu a po opuštění provozovny inspektorkami ji nechal uzavřít," stojí v rozsudku.
Společnost si také stěžovala, že jako právnická osoba nemůže nést odpovědnost za jednání svého prokuristy. NSS ale odmítl tuto námitku jako opožděnou a zároveň poznamenal, že tato argumentace se zcela míjí se zákonnou úpravou odpovědnosti právnických osob za správní delikty. Soud potvrdil, že jednání prokuristy, jenž odmítl poskytnout součinnost při kontrole, lze přičíst k tíži dané společnosti.