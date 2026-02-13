Na videu je vidět chování čtyř šoférů, kteří si nelámou hlavu nad tím, kudy jet. Dva případy jsou z loňského roku, další dva už z letoška.
„První odvážlivec to vzal k Bille přes chodník s vysokým obrubníkem a další dva se nechtěli obtěžovat čekáním na zvednutí závory na parkovišti U Nemocnice,“ uvedla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.
Všichni tři pak vše museli vysvětlovat strážníkům. Jaké pokuty dostali, mluvčí nesdělila. Pouze řekla, že jen výjimečně řeší takové události domluvou, v naprosté většině případů musí motoristé platit pokutu.
Třetí nejnovější příhoda je z minulého týdne. Jízdě tohoto řidiče v uličce pro pěší nezabránil ani zahrazovací sloupek, ani schody, na něž se dostal po krátké jízdě po cyklostezce.
Podle mluvčí je Břeclav poměrně specifická v tom, že přes město vede pouze jeden hlavní tah. Přes odlehčovací rameno Dyje totiž vede jen jeden frekventovaný most, ten se navíc aktuálně rekonstruuje a veškerá doprava musí jet velmi pomalu přes mostní provizorium. Někteří netrpěliví šoféři pak kvůli kolonám zkouší jet všude možně. „Podobné případy řešíme každý měsíc,“ dodala Rigó.