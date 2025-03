Řidič naboural 9 aut. Nevěděl, co dělá, s drogami v těle může dostat nižší trest

„Na základě znaleckých posudků a dalších důkazů byl čin kvalifikován jako opilství – řidič kamionu z něj byl obviněn,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že spis byl před pár dny podán s návrhem na podání obžaloby.

„Státní zástupce se v tuto chvíli seznamuje se spisem,“ potvrdil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. K podání obžaloby k soudu tak zatím nedošlo.

Krátce po nehodě policisté mluvili o obvinění z loupeže a také obecného ohrožení ve stadiu pokusu. Za to mu hrozilo až patnáct let vězení. Nakonec ale čin očividně přehodnotili na opilství, za což je mírnější trest.

Tento trestný čin neznamená jen požití alkoholu, vztahuje se na jakoukoliv návykovou látku, tedy i drogy, které u řidiče policisté krátce po nehodě potvrdili.

„Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším,“ citoval Šváb trestní zákoník.

Jinými slovy to znamená, že se šofér trestných činů obecného ohrožení a loupeže dopustil ve stavu nepříčetnosti. Za to, co způsobil na dálnici a za odcizení auta, tak nemůže být soudy popotahován, ale „jen“ za to, že se svým vlastním jednání, tedy požitím drog, uvedl do nepříčetného stavu, takže nevěděl, co dělá a nedokázal se ovládat.