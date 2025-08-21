Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Autor: mos
  9:22aktualizováno  9:22
Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která snímala provoz v pravé části dálnice, zachytila jak si muž za volantem těžkého vozu bez problému dopřává oběd.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Řidič si za volantem s mírnou nadsázkou prostřel a z talíře pohodově poobědval,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek situaci natočenou minulý pátek před polednem.

Muž v jedné ruce držel talíř, v druhé lžíci a v mírném předklonu jedl svůj oběd. Směr kamionu udržoval jen levým předloktím.

Jako by si neuvědomoval, co se může stát, když s takovým kolosem jede po dálnici na jihu Moravy. Kde přesně, mluvčí neupřesnil. Každopádně rychlost jízdy je patrná z míhající se krajiny na policejních záběrech.

Po chvíli policisté přiměli řidiče zastavit. „Jistě chutný oběd dostal po vyřešení přestupku hodně hořkou chuť. Jídlo si prodražil o rovnou tisícovku,“ doplnil Malášek.

V rámci šestihodinové akce policejní hlídky zkontrolovaly více než stovku vozidel, třiaosmdesát z nich porušilo zákon. Kromě jedlíka se „vyznamenal“ i jiný řidič zahraničního kamionu, který při kontrole nadýchal skoro tři promile. Nyní se bude zodpovídat za ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

21. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Začne výkup pozemků pro rychlotrať, stát chce mít většinu už za tři roky

Už brzy by měl stát začít vykupovat pozemky pro stavbu vysokorychlostní trati z Ostravy do Prosenic na Přerovsku. Zástupci Správy železnic už podepsali potřebnou smlouvu. Výkup zajistí konsorcium...

21. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Chutě světa v Litomyšli: Food Day Festival ovládne zámecký park

O víkendu 23. a 24. srpna zavítá do Litomyšle oblíbený Food Day Festival.

21. srpna 2025  9:21

Litice po setmění: noc plná pohádek, špekáčků i tmy

Hradozámecká noc na hradě Litice začne v sobotu 23. srpna od 17:00 podvečerním programem pro děti, opékáním u ohniště a soutěžemi.

21. srpna 2025  9:18

Ve Slatiňanech probudí dávné obyvatele

Zámek ve Slatiňanech nabídne v sobotu 23. srpna večerní komentované prohlídky s podtitulem Netradičně tradičně.

21. srpna 2025  9:17

Svojanov v plamenech třicetileté války

O víkendu 23. a 24. srpna se hrad Svojanov vrátí do temného období třicetileté války.

21. srpna 2025  9:14

Zlín a Kroměříž se ke krajské integrované dopravě připojí až příští rok

Cestující ve zlínské a kroměřížské městské hromadné dopravě měli už na konci letošního roku používat doklad, na který jezdí v linkových autobusech a regionálních vlacích, například kartu Zetka....

21. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Archeologové ve Strakonicích prozkoumali středověké sídliště, vyrostou zde garáže

Nože, zvířecí kosti, ale i střepy a výhňové kleště objevili archeologové ve strakonickém Častavíně. Našli tam raně středověké sídliště, které přináší cenné poznatky o životě na Strakonicku v 9. až...

21. srpna 2025  9:02

Jen pro kontrolu, míváte „létací sny?“ Na Letní Letné předvedl soubor Air Gym Art Company akrobacii na zemi i ve vzduchu při hledání ztraceného létacího snu č. 311.

vydáno 21. srpna 2025  8:41

V naší metropoli existuje jedna ulice ve které parkuje nejvíce vozidel značky Volvo od nejstarších po nejnovější modely. Praha 4, Modřany Mezi Vodami.

vydáno 21. srpna 2025  8:40

V naší metropoli existuje jedna ulice ve které parkuje nejvíce vozidel značky Volvo od nejstarších po nejnovější modely. Praha 4, Modřany Mezi Vodami.

vydáno 21. srpna 2025  8:39

V naší metropoli existuje jedna ulice ve které parkuje nejvíce vozidel značky Volvo od nejstarších po nejnovější modely. Praha 4, Modřany Mezi Vodami.

vydáno 21. srpna 2025  8:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.