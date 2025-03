Na tachometru 150 a náraz do stromu, za smrt partnerky dostal řidič 3,5 roku

Hned za výjezdem z Ivanovic ve směru na Švábenice je snížená rychlost. Jenže na začátku června před dvěma roky toho šofér BMW nedbal a odpoledne se tu řítil rychlostí, která přesáhla i 150 kilometrů v hodině.

A řízení nezvládl. „Přejel do protisměru a narazil do stromu,“ popsal krátce po nehodě policejní mluvčí Pavel Šváb. O život přišla spolujezdkyně, která seděla nepřipoutaná vedle šoféra. S mladým mužem, s nímž se poznala v zaměstnání, chodila devět měsíců.

Podle otce zemřelé s ním tehdy mladý pár žil v pronajatém domě, partner jeho dcery se mu ale nezamlouval. „Naznačil jsem jí, že by si měla hledat někoho jiného,“ vypověděl. Podle něj byli mladí zaměstnanci podniku s kamiony, kde přítel jeho jediné dcery pracoval, v řízení nezodpovědní a agresivní.

„Viděla jsem, že je neteř nespokojená, že se něco děje,“ sdělila soudu její teta. Ptala se jí, co se stalo, ale poškozená o tom nechtěla mluvit. Vnímala to tak, že vztah chtěl ukončit.

Podle otce partner dívky na jeho dceru vyvíjel nátlak. „Donutil ji opustit práci. Pracovala pro taxislužbu,“ upřesnil. Informace se dozvěděl až po nehodě. Před měsícem se údajně také doslechl o minulosti obžalovaného. „Přes sociální sítě nabízel kokain,“ tvrdil.

Obžalovaný se k ničemu z uvedeného u soudu nevyjádřil, jen opakovaně nesouhlasně kroutil hlavou. Ostatně nesmířil se ani s původním verdiktem 3,5 roku vězení, který dostal u Okresního soudu ve Vyškově a proti němuž se odvolal.

Obhájkyně mimo jiné argumentovala tím, že poškozená neměla problém s porušováním předpisů a že si také užívala rychlou jízdu. „Ve vozidle se bála,“ namítla však státní zástupkyně.

Soudce Aleš Dufek smetl i další argument, že si žena za svoji smrt mohla víceméně sama, protože se nepřipoutala pásem. „Znalec se vyjádřil, že i kdyby připoutaná byla, tak intenzivní náraz do vzrostlého stromu by nepřežila,“ poznamenal.

Ani obhajobou předložená zpráva o psychickém stavu mladého muže, že po nehodě trpí posttraumatickou stresovou poruchou, Krajský soud v Brně neobměkčila. Původní trest změnil jen snížením odškodného. „Částky, ke kterým dospěl soud prvního stupně, byly mírně přehnané,“ doplnil Dufek.

Naopak odvolací soud uznal požadavek na uhrazení nemajetkové újmy dalším třem příbuzným zemřelé, konkrétně tetě, sestřenici a bratranci. Celkově jde o necelé tři miliony korun.

Kromě trestu za usmrcení z nedbalosti se mu navíc připočetlo provinění za zatajování informací o svém majetku. Soud jej za to poslal na 3,5 roku do vězení, na sedm let má rovněž zákaz řízení. Rozsudek je pravomocný.