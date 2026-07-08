Řidič v Brně překročil rychlost o více než 100 kilometrů v hodině

Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 kilometrů v hodině, policisté mu naměřili 165 kilometrů v hodině. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25.000 korun. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Pavel Šváb.
Policejní vůz řidič minul minulý týden v pátek večer v Bauerově ulici, kde je maximální povolená rychlost 60 kilometrů za hodinu. Mluvčí uvedl, že mladému řidiči zřejmě zamotaly hlavu poloprázdné ulice města, slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto. Řidičský průkaz měl čerstvě.
"Po zastavení policistům sdělil, že se nechal unést. Také uvedl, že si vůbec nevšiml, že by předjížděl nějaké vozidlo. Ke cti mu aspoň slouží, že před jízdou nepožil alkoholické nápoje. I tak mu policisté pochopitelně na místě zadrželi řidičský průkaz," uvedl Šváb. Auto si na místě převzal jeho provozovatel.
Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Sankce se může vyšplhat až na 25.000 korun a hrozí mu zákaz řízení na rok a půl. Samozřejmostí je šest trestných bodů.
K vysoké rychlosti sváděly řidiče prázdné silnice především na jaře 2020, kdy začala platit první opatření proti koronaviru. Například jeden z řidičů jel v Brně Ostravskou ulicí 188 kilometrů za hodinu, povolených je tam 80.