Řidič v Brně ujížděl policii a naboural čtyři vozy, skončil ve vazbě

Řidič osobního auta v Brně ujížděl policii a naboural čtyři vozy, skončil ve vazbě. Policisté ho podezřívají mimo jiné z obecného ohrožení. Žádají svědky události, zejména řidiče a další lidi, které ujíždějící řidič ohrozil, aby se jim přihlásili. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka.
Brněnští policisté pronásledovali ujíždějící vůz v brněnských Dolních Heršpicích 1. dubna. Řidič černého audi nereagoval na výzvu k zastavení a snažil se policejní hlídce ujet. "Policistům byl dobře známý, věděli, že má platný zákaz řízení. Během zběsilé jízdy ulicemi města ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, při ujíždění postupně narazil do čtyř vozidel," uvedl mluvčí.
Snahu uniknout policejním hlídkám muž završil vjezdem do firemního areálu, kde z vozidla vystoupil a dal se na útěk. Policisté jej dostihli a zadrželi. Muž se pak podle mluvčího přiznal, že před jízdou užil drogy, ale odmítl se podrobit testu na přítomnost omamných a psychotropních látek.
"Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jeho první jízdu v době zákazu řízení, a také s ohledem na jeho extrémně nebezpečné ujíždění jej policisté kromě maření výkonu úředního rozhodnutí podezřívají i ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Muž byl vzat do vazby a jeho vozidlo policisté odtáhli do střeženého policejního skladu," uvedl Chaloupka.
Policie nyní žádá svědky události, zejména řidiče a další lidi, které ujíždějící řidič ohrozil a s nimiž policisté doposud nehovořili, aby se jim přihlásili na tísňové lince 158. Přivítají také záběry z dalších kamer zachycující nebezpečnou jízdu.