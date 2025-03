„Chceme lidi pobavit. Vystupujeme i na vesnicích a v listopadu budeme dokonce v Rubínu v Žabinách,“ zve jeden z tanečníků Miloslav Gregr na představení v kulturním centru v brněnské části Žabovřesky.

Kromě baletu vystupují i jako mažoretky nebo členové kultovní skupiny Lunetic. Záběry z těchto představení ale nezveřejnili. A připravují i další dvě nové choreografie.

Tanečníci vyvolávají veliký ohlas, jejich fanouškovská skupina se rozrůstá. A teď dokonce čtveřice řidičů společně s pátým, který jim dělá trenéra, nabírá nového člena. Ten už s nimi nacvičuje skladby. Kromě prohýřených nocí na diskotékách ale nikdo z nich nemá jiné větší taneční zkušenosti.

„V loňském roce vystupovali i jako zlatý hřeb na našem plese,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Jak popsala, nápad se zrodil před třemi roky, kdy tato skupina řidičů pořádala pro ostatní zaměstnance městského dopravce diskotéku. Měla tam dorazit i taneční skupina, jenže akce krachla, a tak se rozhodli vzít otěže do vlastních rukou. „Sklidilo to ohlas, takže je to motivovalo pořádat další podobné akce,“ doplnila.

Pro letošní rok nafotili i kalendář, jehož výtěžek darují nemocným dětem. Ve sbírce v dopravním podniku se sešlo zatím 22 tisíc korun. A na dobročinné účely putují peníze i z dalších jejich vystoupení.