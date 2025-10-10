Náměstí přístupnější nejen vozíčkářům. Dobrovolníci zasypali spáry mezi kostkami

  18:22aktualizováno  18:22
Kdokoliv mohl v pátek odpoledne přiložit ruku k dílu při zasypávání spár mezi dlažebními kostkami na Římském náměstí v historickém centru Brna. U příležitosti Dne duševního zdraví tam organizátoři nachystali akci s názvem Zasyp mě. Jejím smyslem bylo postavit se proti znesnadňování přístupu na prostranství všem skupinám obyvatel. V tomto případě šlo především o pomoc vozíčkářům.

Účastníci už před 14. hodinou našli na náměstí navezené hromady štěrku. S pomocí připravených papírových kelímků pak začali pomalu zacelovat mezery mezi kostkami kamínky a pískem.

Příchozí se o aktivitě často dozvěděli ze sociálních sítí. „Chodím na akce organizace Game of Life. Třeba zpíváme na Svoboďáku nebo běháme ve spodním prádle. A oni dávali na svůj Instagram, že můžeme udělat něco pro město a přijít sem pomáhat,“ vysvětlil Marek Dvořák.

Dobrovolníci spolu s umělkyní Kateřinou Šedou během akce Zasyp mě zasypávali štěrkem spáry mezi kostkami na Římském náměstí, aby bylo náměstí přístupné a příjemné pro všechny, včetně hendikepovaných. (10. října 2025)
Dobrovolníci spolu s umělkyní Kateřinou Šedou (na snímku) během akce Zasyp mě zasypávali štěrkem spáry mezi kostkami na Římském náměstí, aby bylo náměstí přístupné a příjemné pro všechny, včetně hendikepovaných. (10. října 2025)
Dobrovolníci spolu s umělkyní Kateřinou Šedou během akce Zasyp mě zasypávali štěrkem spáry mezi kostkami na Římském náměstí, aby bylo náměstí přístupné a příjemné pro všechny, včetně hendikepovaných. (10. října 2025)
Dobrovolníci spolu s umělkyní Kateřinou Šedou během akce Zasyp mě zasypávali štěrkem spáry mezi kostkami na Římském náměstí, aby bylo náměstí přístupné a příjemné pro všechny, včetně hendikepovaných. (10. října 2025)
10 fotografií

Událost uspořádala radnice Brna-střed ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a neziskovou organizací Renadi. Za samotným konceptem zasypávání stojí známá brněnská umělkyně Kateřina Šedá, která v poslední době proslula například táborákem připraveným přímo na náměstí Svobody.

„Připravujeme vánoční projekt přímo na tohle náměstí. Bude to vánoční festival zlozvyků, který právě navazuje na výzvu neziskovky Renadi, že se během trhů všude pije alkohol a chtělo by to jedno náměstí, kde se konzumovat nebude. Přišla jsem proto s myšlenkou, aby to celé šlo proti všem zlozvykům,“ popsala Šedá zrod nápadu.

Mluvte o tom, za co se stydíte. Zlozvyky jsou skvělé na seznamování, říká Šedá

Poté, co si všimla, že povrch na Římském náměstí je dost nevlídný vůči vozíčkářům, matkám s kočárky nebo starým lidem, rozhodla se, že ho do Vánoc zpřístupní. Chystaný vánoční program na Římském náměstí nechtěla Šedá více komentovat.

Další upřesnění poskytl tajemník radnice Brna-střed Petr Štika. „Mohu potvrdit, že tu bude od 5. prosince do Štědrého dne velice zajímavá instalace,“ řekl.

Dále dodal, že ačkoliv očekává dostatek návštěvníků páteční akce na to, aby se skuliny podařilo zasypat, v případě, že by se tak nakonec nestalo, práci dokončí následující den odborná firma.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Lidé mohou v anketě sdělit názor na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích

Lidé mohou ode dneška hlasovat v městské anketě o tom, jak by si představovali proměnu Staré osady a Gajdošovy ulice i jejich okolí v brněnské městské části...

10. října 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

Muž z Havlíčkobrodska s téměř šesti promile skončil v nemocnici

Silně opilého osmašedesátiletého muže z Havlíčkobrodska našli městští policisté v úterý před polednem na vlakovém nádraží v Třebíči. Opilec tam obtěžoval cestující a nebyl schopen chůze.

10. října 2025  18:30

Náměstí přístupnější nejen vozíčkářům. Dobrovolníci zasypali spáry mezi kostkami

Kdokoliv mohl v pátek odpoledne přiložit ruku k dílu při zasypávání spár mezi dlažebními kostkami na Římském náměstí v historickém centru Brna. U příležitosti Dne duševního zdraví tam organizátoři...

10. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o...

10. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Moravském Krumlově se rozpadla koalice, ze starosty Třetiny(TOP 09)bude radní

V Moravském Krumlově na Znojemsku se rozpadla koalice vedená TOP 09 s jejím starostou a zároveň senátorem Tomášem Třetinou. Koalice podle něj neplnila program...

10. října 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Zlínská základní škola zavedla v modernizované jídelně samoobslužný výdej jídel

Základní škola ve Zlíně - Malenovicích zavedla v modernizované jídelně samoobslužný výdej jídel. Ve Zlíně je tento způsob stravování uveden do praxe poprvé a...

10. října 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Břeclav získala dotaci 61 milionů Kč na sociální bydlení, postaví 28 bytů

Břeclavská radnice získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci 61 milionů korun na stavbu sociálního bydlení. K evropské dotaci přidá 34...

10. října 2025,  aktualizováno 

Proč sledovat Velkou pardubickou v roce 2025? Tady máte pět důvodů

Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31...

10. října 2025  17:39

Česká Lípa hledá firmu, jež postaví kanalizaci, vodovod a silnici ve Staré Lípě

Česká Lípa hledá firmu, jež postaví kanalizaci, vodovod a silnici v zástavbě rodinných domů ve Staré Lípě. Náklady radnice odhaduje na více než 83 milionů...

10. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Nový domov na Královéhradecku pojme padesát seniorů, zájmu nejspíš nepostačí

Radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku dokončila za 218 milionů korun nový domov pro seniory poblíž zdejší nemocnice. Domov V Aleji pojme 51 klientů, fungovat má od února příštího roku. Výrazně...

10. října 2025  17:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava...

10. října 2025  17:22

Nový dokument pomůže v Otrokovicích při péči a rozvoji městské zeleně

Otrokovice na Zlínsku budou mít územní studii systému sídelní zeleně. Dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodování o péči, rozvoji a ochraně městské...

10. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.