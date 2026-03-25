Řízené vypalování suchých trávníků prospívá podle vědců střevlíkům či pavoukům

Řízené vypalování může při správném postupu podpořit biodiverzitu suchých trávníků. Ve studii publikované v časopise Fire Ecology na to poukázali vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně s kolegy z Maďarska. Kombinace vypálených ploch a roztroušených keřů vytváří pestrou mozaiku stanovišť, která prospívá například střevlíkům a pavoukům, uvedla za univerzitu Jiřina Studenková.
Suché trávníky patří mezi druhově nejbohatší biotopy Evropy. Jsou však závislé na tradičním hospodaření, především pastvě a sečení. "Jakmile tyto činnosti ustoupí, stanoviště postupně zarůstá vysokými trávami a keři a postupně dochází k hromadění vrstvy odumřelé biomasy, což zhoršuje podmínky pro druhy vyžadující řídkou vegetaci a dostatek světla," vysvětlil Tomáš Hamřík z lesnické a dřevařské fakulty.
Jednou z metod, jak rychle odstranit nahromaděnou stařinu a obnovit otevřený charakter trávníků, je řízené vypalování. Vědci proto zkoumali, jak ovlivňuje společenstva pavouků a střevlíků, tedy dvou skupin bezobratlých predátorů citlivě reagujících na změny prostředí.
V Národní přírodní památce Dunajovické kopce na Břeclavsku vědci ve spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti Pálava experimentálně vypálili plochy trávníků o průměrné velikosti 1236 metrů čtverečních, které porovnávali s nevypálenými plochami. Zároveň sledovali, jak výskyt jednotlivých druhů ovlivňují roztroušené keře na spáleništi, například hlohy.
Vyšlo najevo, že řízené vypalování pomáhá hlavně teplomilným a suchomilným pavoukům, kteří jinak z krajiny postupně mizí. "Zároveň se ukázalo, že plochy pod jednotlivými keři hostí odlišná společenstva pavouků, tvořená druhy preferujícími stín a vlhčí podmínky, včetně některých ohrožených druhů. Vypalování také podpořilo vyšší podíl světlomilných druhů střevlíků ve srovnání s kontrolními plochami" popsal Hamřík.
Pokud se vypalování provádí brzy na jaře, tedy ještě před hlavní aktivitou bezobratlých, může být jeho negativní dopad na živočichy minimální. Naopak může vytvořit vhodné podmínky pro druhy, které v zarůstajících trávnících ztrácejí své přirozené životní prostředí. "Oheň je často vnímán pouze jako destruktivní síla. Náš výzkum ale ukazuje, že při správném a opatrném použití může být důležitým nástrojem péče o biodiverzitu," řekl vědec.