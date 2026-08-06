Rocková legenda The Sweet míří na Jižní Moravu. V srpnu ovládne Mikulov

Autor: vanky
Ve spolupráci   11:35
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Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V jejím čele nadále stojí kytarista a zpěvák Andy Scott. | foto: BrnokoncertAdvertorial

Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...
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Přírodní amfiteátr v Mikulově zažije v srpnu jeden z hudebních vrcholů letošního léta. Do jihomoravského regionu zamíří britská ikona The Sweet, jejíž hity jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run nebo Block Buster! definovaly éru glam rocku a dodnes spolehlivě znějí z rozhlasových vln i filmových pláten.

Když v roce 1968 vznikala v Londýně skupina Sweetshop, málokdo tušil, že po zkrácení názvu na The Sweet nastartuje jednu z nejsledovanějších kapitol britského pop-rocku. Zpočátku sice bodovala v hitparádách s lehkými chytlavými popěvky typu Funny Funny, skutečný průlom však přišel v momentě, kdy hudebníci přitvrdili zvuk a nasadili výrazné vícehlasé vokály a nabroušené kytarové linky.

Spolupráce se slavným autorským spřežením Nicky Chinn a Mike Chapman proměnila skupinu v globální fenomén. Kytary ztvrdly, kostýmy získaly na extravagantnosti a hitparády ovládla vlna glam rocku, kde The Sweet stáli po boku jmen jako David Bowie, T.Rex, Slade nebo Alice Cooper.

Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Hity, které zná každý

Singl Block Buster! se v roce 1973 dostal na první místo britské hitparády, kde se udržel neuvěřitelných pět týdnů. Následovaly další ikonické hymny jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run, Hell Raiser nebo Teenage Rampage, které v Británii vyskočily až na druhou příčku.

Síla tvorby The Sweet spočívá především v jejím generačním přesahu. Jejich písně se v průběhu dekád opakovaně vracely v reklamách, seriálech a velkofilmech. Široká veřejnost tak melodie velmi dobře zná z běžného života, aniž by si jejich název vždy okamžitě spojila přímo s britskou legendou.

Největší hity The Sweet v číslech
SkladbaRok vydáníNejvyšší umístění v UK žebříčku
Block Buster!19731. místo (5 týdnů na špici)
The Ballroom Blitz19732. místo
Hell Raiser19732. místo
Teenage Rampage19742. místo
Fox on the Run19752. místo
Love Is Like Oxygen19789. místo
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Poslední člen klasické sestavy i nová tvorba

Slavnou éru 70. let definovala čtveřice Brian Connolly (zpěv), Steve Priest (baskytara), Mick Tucker (bicí) a Andy Scott (kytara), který do kapely nastoupil v roce 1970. Právě Andy Scott je dnes posledním žijícím členem této klasické sestavy a nadále stojí v čele formace, se kterou objíždí světová pódia.

Dnešní The Sweet však nespoléhají pouze na nostalgické vzpomínání. Skupina zůstává tvůrčím způsobem aktivní – v září 2024 vydala studiové album Full Circle, které bodovalo v evropských žebříčcích stahovaných desek. Současnou koncertní sestavu vedle Andyho Scotta tvoří zpěvák Paul Manzi, baskytarista Lee Small, bubeník Adam Booth a kytarista i klávesista Tom Cory. Na koncertech tak zní jak osvědčené nostalgické pecky, tak novější materiál.

Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Letní open-air zážitek v Mikulově

Pro fanoušky z Jižní Moravy a okolí přináší letošní léto jedinečnou příležitost zažít energii kapely pod širým nebem. V sobotu 15. srpna 2026 vystoupí britská skupina The Sweet v Amfiteátru Mikulov.

Přírodní mikulovský amfiteátr nabídne neopakovatelnou atmosféru letního večera, kde jako speciální host a předskokan vystoupí také česká rocková legenda Precedens. Pořadatelem jihomoravské zastávky je agentura Brnokoncert a vstupenky na koncert The Sweet v Mikulově si mohou zájemci zakoupit v předprodejní síti Ticketportal.

Podle údajů pořadatele prodali The Sweet za svou kariéru po celém světě více než 30 milionů desek. Mikulovský koncert tak slibuje večer plný chytlavých refrénů, nostalgie a poctivého kytarového zvuku přímo v srdci jihomoravského regionu.

Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Obsah vznikl ve spolupráci s agenturou Brnokoncert.

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