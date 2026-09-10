Napjaté emoce musely přijet mírnit hlídky městské policie. Všichni účastníci hádky byli pod vlivem alkoholu, což následně potvrdily i výsledky dechových zkoušek. Svědci události uvedli, že se do konfliktu dostali mladí partneři a jejich rodiče.
„Matka devatenáctiletého muže prý osočila matku jeho stejně staré přítelkyně, že jí údajně nevrátila půjčené peníze a okradla ji. Všichni zúčastnění si u toho vzájemně sprostě nadávali,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
Spor vygradoval ve chvíli, kdy po sobě začali házet pivní sklenice. Mladíka pak vzniklá situace rozhněvala natolik, že ve vzteku udeřil do okna restaurace, čímž ho rozbil.
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„Zprostředkování lékařského ošetření poraněné ruky odmítl. Majitelka restaurace si byla jistá, že výše škody přesáhne deset tisíc korun a strážníkům pověděla, že incident má zaznamenaný na kameře,“ uvedla Skřivánková.
Vzhledem k těmto okolnostem hlídka přivolala státní policisty a případ jim předala jako podezření ze spáchání trestného činu.