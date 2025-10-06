Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán

Marek Osouch
  16:52aktualizováno  16:52
Ředitel organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák brzy skončí ve funkci. Na čtvrtečním jednání krajské rady navrhne jeho odvolání hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) společně s náměstkem pro dopravu Jiřím Crhou (ODS) kvůli policejnímu obvinění Hanáka, že manipuloval s veřejnými zakázkami na opravy silnic.

„Nemůžeme si dovolit jakýkoliv stín nad organizací a narušení její důvěryhodnosti. V posledních letech do ní dáváme velké množství peněz, aby se stav silnic v kraji zlepšil,“ uvedl Jiří Crha (ODS) po dnešním jednáním s Romanem Hanákem.

Organizace, kterou hejtmanství zřizuje, je skutečně bohatá. Jen letos hospodaří s bezmála dvěma miliardami korun. „Kontroly tam probíhají pravidelně, ale budeme v radě diskutovat, jestli neuděláme nějaký hlubší audit,“ doplnil Crha.

Podle něj Hanák jeho i hejtmana Grolicha ubezpečoval, že se ničeho nekalého nedopustil, stejně jako jeho podřízený a rovněž obviněný Miloš Bažant, který šéfuje blanenské pobočce silničářů. Bažanta krajští radní odvolat nemůžou, to je věcí ředitele celé organizace.

„Nemůžu k tomu podávat žádné informace,“ reagoval Bažant na dotaz iDNES.cz po několikadenní odmlce od zadržení. Jeho telefon je tak znovu dostupný.

Ředitel krajských silničářů Roman Hanák (vpravo) a vedoucí blanenské pobočky Miloš Bažant na nedávném otevření nové solné haly v Blansku.

Hanákovi, kterému se rovněž nebylo možné minulý týden dovolat, už telefon také zvoní, nicméně jej nezvedal. Za sebou má politickou minulost. V letech 2016 až 2020 byl jako sociální demokrat krajským náměstkem pro dopravu, od roku 2021 řídí zmíněnou organizaci. V minulosti byl i asistentem někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky.

Grolich: Firmy se domlouvaly mezi sebou

Podle Grolicha jde v případu tří zakázek z roku 2023, o něž se kriminalisté zajímají, o domlouvání jednotlivých uchazečů mezi sebou. „Teď jde o to, jestli o tom vedení naší organizace vědělo. My jsme panem Hanákem byli ubezpečováni, že o ničem neměli tušení. My to ale nemáme jak zjistit, to je úkol policie,“ poznamenal hejtman.

Zakázky, o které se policisté zajímají, mají několik společných prvků. Všechny tři vyhrála firma Frekomos, která figurovala už v podobném případu na Olomoucku, dalšími dvěma „do počtu“ byly podle policie společnosti Eurovia a Strabag.

Razie NCOZ u jihomoravských silničářů. Jde o zakázky na dopravní stavby

Zároveň už v zadání bylo, že se má vozovka opravit speciální metodou „za horka“. U ní je veřejně dohledatelné, že se jí chlubí právě firma Frekomos.

„Obecně platí, že se snažíme hledat nové metody. U této jsme navíc byli i veřejně opozicí bombardováni, že je to nejekologičtější a nejlevnější cesta. To máme i z informací zprostředkovaných od policie. Zakázky se vysoutěžily za normální peníze, nenastal žádný problém,“ prohlásil Grolich.

Zvláštnosti při výběru firem

Jenže několik zvláštností při zakázkách přece jen bylo. Jak už iDNES.cz minulý týden upozornil, minimálně u dvou ze tří sledovaných zakázek nastaly podivné kroky.

Opravu silnice v Moravském Krumlově na Znojemsku původně s nejlepší cenou vyhrála Eurovia, jenže pak se silničářům vůbec neozvala, jako by o zakázku ani nestála. Ti tak oslovili Frekomos, který skončil v soutěži druhý s cenou o pětinu vyšší.

„Mohu potvrdit, že jsme byli požádáni o součinnost v rámci šetření, a tu jsme plně poskytli. S ohledem na to, že šetření stále probíhá, se nemůžeme k celé záležitosti jakkoliv vyjadřovat,“ sdělila minulý týden mluvčí firmy Eurovia Iveta Štočková.

Nepotvrdila zjištění iDNES.cz, že mezi stíhanými je ředitel oblastní divize firmy Ludvík Šumbera. Redakce se s ním minulý týden marně pokoušela spojit. „Nezlobte se, ale já vám nebudu dávat žádné informace, na shledanou,“ pronesla jeho asistentka a rychle zavěsila.

Silničáři zfušovali opravu, na novém asfaltu se vytvořilo plno hrbolů

V tendru na rekonstrukci silnice z brněnské části Útěchov do sousední obce Vranov krajští silničáři stavební firmu hledali rovnou dvakrát. Poprvé se přihlásily firmy Frekomos a Strabag, načež Hanák první zmíněné zakázku přiklepl, přestože nabídka byla vyšší než předpokládaná suma.

Už po čtyřech dnech však vydal rozhodnutí o zrušení, a to bez udání důvodu. Do opakovaného tendru se pak přihlásila i Eurovia, ale opět vyhrál Frekomos. A tentokrát se už vešel pod daný strop.

Třetí zakázka, kterou vyhrál Frekomos, tentokrát jen nad Strabagem, se týkala opravy části tahu z Blanska na Brno u Nového hradu. Tam to vypadá, že vše vyšlo napoprvé. Ani s oblastním ředitelem Strabagu Ondřejem Chrástou, který je podle iDNES.cz rovněž v hledáčku policie, se redakci v minulém týdnu nepodařilo spojit, jeho telefon byl nedostupný.

„Zveřejněná podezření bereme vážně a policii při vyšetřování poskytujeme potřebnou součinnost. Naše společnost netoleruje žádné porušování právních předpisů a důsledně dbá na to, aby naši zaměstnanci jednali vždy v souladu se zákonem a etickými standardy společnosti,“ uvedla mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

