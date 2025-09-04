Žena umístila fotografii z prvního školního dne svého syna na veřejný facebookový profil. „Snímek se začal rychle šířit internetem bez jakékoli kontroly. Zastavit zveřejněnou informaci ve virtuálním prostoru je bohužel téměř nemožné,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.
Na případ upozornil server Romea.cz, podle nějž byla fotografie bez vědomí matky převzata a zveřejněna s vulgárním komentářem, který odstartoval lavinu dalších rasistických a urážlivých příspěvků.
„Nejdřív mi začali psát cizí lidi na messenger, že se mému synovi někde vysmívají. Pak jsem zjistila, že jeho fotka koluje po stránkách plných nenávisti,“ uvedla matka chlapce pro server.
Jeden z uživatelů Facebooku, který fotku chlapce převzal, k ní napsal: „Ten pocit, když darmožrout propadne 3x v první třídě“.
Z následného pozdvižení kolem svého příspěvku si zjevně dělá legraci. „Nemáte někdo plány únikových cest z Valdic, popřípadě z Mírova? Ptám se pro kamaráda,“ napsal například s rozesmátým smajlíkem k informaci, že se případem zabývá policie.
Dle jména účtu i svých příspěvků má blízko k motorkám, před pěti lety však také sdílel příspěvek tvrdící, že „covid-19 je jen celosvětová politická zbraň na zničení ekonomického systému“. V informacích o sobě píše, že je „hrdý bílý heterosexuál“ a že „fízl na motorce není motorkář, je to jen líný a hloupý člověk v práci“.
Web Romey zmínil, že žena po vlně nadávek vůči jejímu synovi navštívila policejní stanici v Brně, kde se však setkala s odmítnutím. „Policista mi řekl, že s tím nemohou nic dělat, protože jsem dala fotku svého syna na Facebook, a tím jsem s jejím sdílením vlastně souhlasila, a že s tím nic nezmůže,“ popsala pro server.
Podobně prý dopadla její návštěva na orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kde situaci označili za šikanu a rasismus, ale také jí sdělili, že s tím nic nezmohou.
Nebudujte dítěti digitální stopu, upozorňuje policie
Organizace Romea tvrdí, že na její popud pak věc policie přece jen začala řešit. „I online komunikace podléhá zákonným pravidlům. Anonymita internetu nikoho nezbavuje odpovědnosti za své jednání. Diskuse na internetu by měla být vždy vedena slušně a s respektem. Nevhodné vyjádření v diskusi na internetu může naplnit i kvalifikaci některého z trestných činů,“ oznámil policejní mluvčí Chaloupka.
Radnice městské části Brno-sever a sedm tamních škol se proti nenávistným prohlášením vymezily. „Takové útoky, zvláště mířené vůči dětem, jsou naprosto nepřijatelné a nemají v naší společnosti místo,“ stojí ve zveřejněném materiálu.
Policie zároveň upozorňuje na problematiku ochrany soukromí dětí na internetu prostřednictvím preventivního projektu „Nebudujte svému dítěti digitální stopu“. Ten si klade za cíl vzdělávat zejména rodiče, kteří mnohdy nevědomky vystavují své děti značnému riziku.
„Zveřejněné údaje, kterým může být například fotografie, mohou snadno sloužit k identifikaci a sledování dítěte. Rodiče by proto měli být velmi opatrní, jaké informace sdílejí a na jakých platformách, aby minimalizovali rizika spojená s digitální stopou svých dětí,“ podotkl Chaloupka.