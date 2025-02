Rosice čeká rekordní investiční rok, dokončí nové koupaliště

Aktuálně město řeší opravy stropních konstrukcí na základní škole, zmapovalo nedodělky související s elektrifikací železnice a započala roky odkládaná rekonstrukce hřbitovní zdi.

Největší investiční akcí, kterou letos Rosice dokončí, je stavba nového koupaliště. Práce pokračují i v zimě a v průběhu letošního roku by měl být spuštěn zkušební provoz. Potřebný čas bude potřebovat i vysázená zeleň a založené trávníky.

Dalšími velkými projekty budou opravy na zámku. Jde o závlahový systém využívající dešťovou vodu, opravy fasád, oken nebo nové návštěvnické a edukační centrum. O dotace město požádalo i na stavbu parkovacího domu na Trávníkách.

Na Nábřeží a na Zbýšovské v úseku pod přejezdem bude společně se Svazkem vodovodů a kanalizací rekonstruovat havarijní kanalizační řad. Následně by mělo dojít k opravě chodníků a silnice v tomto úseku ulice. Je to dlouholetý dluh v oblasti pod Trojicí, který by město už rádo vyřešilo. Z menších projektů se dá zmínit například oprava chodníků na Sklářské nebo úprava prostranství v okolí studny v Oboře.