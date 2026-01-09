„Už jsem ani neměl v úmyslu jít do letošních komunálních voleb,“ vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz muž, který se posledních sedm let naplno věnuje tématu závislostí v Asociaci poskytovatelů adiktologických služeb.
Proč jste chtěl v brněnské politice stejně skončit?
Veškeré mé pracovní aktivity jsou v současnosti v Praze a agenda závislostí včetně těch digitálních mi dává smysl. Téma se navíc pořád rozšiřuje a navyšuje, takže bych se po volbách případně nechtěl vracet do vedení magistrátu a přerušovat dosavadní práci. Oznámení nedůstojné koalice, jejíž součástí je i Žít Brno, jsem si vyhodnotil jako dobrý impulz, kterým můžu dát na vědomí, že éra Žít Brno skončila. Nyní je to struktura o čtyřech lidech. Hnutí sice nikdy nemělo moc členů, ale teď se ukazuje, že už reálně vůbec neexistuje.
A má vůbec ještě nějakou šanci na budoucnost?
Podle mě ne a ani si nemyslím, že by to tak mělo být. Hnutí nijak nepracuje na tom, aby mělo reálnou vlastní politiku, členskou základnu. Je čas to uzavřít a vyklidit pole klasickým či novým stranám.
|
Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice
Ani za vás, kdy jste v hnutí působil, jste ale s kolegy nepracoval na přilákání nových tváří, které by šly za vámi. Nepovažujete to za chybu? Takhle jste byli skupinka tehdejších dvacátníků a třicátníků, která si splnila na chvíli sen ve vedení Brna ovlivňovat důležité věci, ale další budoucnost nijak neřešila.
Bylo to tak. My si po volebním úspěchu v roce 2014 řekli, že tomu neholdujeme, neumíme budovat hnutí, ale že se chceme soustředit na práci na magistrátu. Vznikli jsme v reakci na tehdejší dění ve vedení města, zkusili to a vyšlo to. Tehdy byla taková atmosféra. Nemůžu ani po té době říct, že by byla chyba, že jsme pilněji nebudovali stranu.
A co jako chybu vnímáte?
Nejspíš to, že jsme v některých věcech neměli být tak zbrklí. Například jsem si v radě neměl brát na starosti dopravu a pálit si o ni prsty. Kdybych ji v roce 2016 nepřevzal, nejspíš by Žít Brno uspělo i ve volbách v roce 2018, mohla pokračovat další společná koalice. Se Zelenými jsme mohli mít klidně osm nebo devět procent. Na dopravě nás ale naši kritici oddělali a hnutí se z toho už nikdy nezvedlo.
|
Náměstka pro dopravu Hollana chytli v MHD bez jízdenky. Může se vykoupit
Na co jste naopak nejvíce pyšný z toho, co se Žít Brno povedlo a ani vaši nástupci to nezrušili?
Nejvýraznější je oblast kultury a téma památky Leoše Janáčka. Na jaře se reálně začne stavět Janáčkovo kulturní centrum pro filharmoniky, projekt nic neohrožuje a měl by být dokončen v nejvyšší kvalitě. S tím jsou provázané i další aktivity spojené s tímto skladatelem světového významu, kterému Brno hodně dluží. Jeho jméno tu nebylo dostatečně využité, vůbec se s ním nepracovalo. Začíná se řešit i Janáčkovo muzeum, jehož zisk do majetku města dotáhla až teď ODS. Nicméně počátek povstání Brna jako města Leoše Janáčka je historicky spojený se mnou. Nebýt nás jako tehdejšího vedení, není kvalitní Janáčkovo divadlo, není světový Janáčkův festival, nebyl by koncertní sál, nebylo by muzeum. A další velká věc, se kterou jsme přišli, bylo zrušení heren. To je výrazná proměna přímo v ulicích města.
Ale jedna velká herna je hned za hranicí Brna v Popůvkách.
To ano, ale není to tak, že jdete po Lidické a na sto metrech najdete sedm heren. Je tady sice pár nelegálních, předtím tady byly ale vysoké desítky všeho možného a všude.
Dřív jste v brněnské politice působil až živelně, ale v posledních letech před složením mandátu jste vypadal spíš rezignovaně.
To ano, protože národní fronta, jak označuji vládnutí skoro všech stran v Brně, k nimž se nově chtějí dostat i Piráti, mi nedává smysl. Nefunguje tady dynamika koalice a opozice. Ve třech lidech nemá smysl opoziční práci reálně dělat.
Není to jen dáno tím, že nejste ve vedení Brna a nemáte vliv, jako když jste byl náměstek?
Ne, je to dané tím, že všichni vládnou se všemi, což samozřejmě můžou, nikdy to tak ale nebylo. Vždycky spíš nějak půl na půl. I proto jsem se Brnu ani tak moc nevěnoval, protože dneska opoziční práce spočívá jen v tom, že můžeme něco říkat. Žádné hlasování nejde zvrátit. Není to o vyjednávání, kdy by se na nějakém tématu dali přetáhnout určití zastupitelé. Je to o tom, že něco dělá celá koalice a pak někdo z nás k tomu něco poví. Kdybych však neměl aktivity v Praze, v místní politice bych pokračoval nebo bych to alespoň zvažoval.
|
„Národní fronta“ může v Brně vládnout spoustu let, říká opozičník Hollan
Jak složité rozhodování budou mít voliči na podzim?
Těžké. Uvidíme, jak strany budou reflektovat, že vládnou všichni se všemi. Rezignace části lidí v Brně je velká, aktivních projevů je tady velmi málo. Jediné výrazné téma byla lanovka do kampusu, kterou se kritikům podařilo zastavit.
Předloni jste mi v rozhovoru tvrdil, že i s malým mandátem máte právo se na různé věci ptát, kritizovat je nebo vysvětlovat a že chcete zvedat minimálně téma protipovodňových opatření. Sliboval jste, že právě tohle budete řešit pravidelně, ale od velké vody na podzim roku 2024, která ohrožovala i Brno, o tom ani od vás nic neslyším. Proč?
Díky tomu, že jsme to téma zvedli, se mu ve vedení Brna skutečně začali věnovat. Do té doby tam nedělali nic. Teď už to bude věc Zelených, ti se nejspíš zaměří na to, jak se vše vleče. Přiznávám, že jsme teď ani příliš aktivně nekomunikovali téma obnovené zakázky na nový kotel v městské spalovně. Nechci se vymlouvat, mohli jsme to kritizovat aktivněji, připomínat, ale dohodli jsme se, že i na základě toho, kolik má kdo z nás času, zvolíme jinou formu. Vyhodnocení je na voličích.
Kdyby vám ještě Zelení nabídli kandidaturu v letošních volbách, šel byste do toho?
Opravdu ne. Chci ještě několik let pracovat ve své agendě závislostí. Jsem přesvědčený, že se tam dá dosáhnout pozitivních změn ve společnosti, a to bez ohledu na politickou příslušnost. Dál uvidím, co se stane. Ale Zelené budu volit, protože mi to dává smysl. Myslím, že tam jsou skvělí lidé. V době, kdy vidím, co se všechno děje, jakou roli hraje téma ochrany klimatu, tak si myslím, že by bylo prospěšné, aby byl hlas Zelených slyšet.
Tím, jak působíte v Praze, se mi zdá, že místo brněnské politiky chcete více ovlivňovat tu celostátní. Tedy mít v agendě prevence závislostí vliv na vládu, ať už v ní sedí kdokoliv. Je to tak, že to je teď půda, na níž za své návrhy lobbujete?
Je to tak. Úkolem naší asociace je, aby tady dobře fungovala prevence a péče o závislé. Tam nehraje roli, kdo zrovna vládne. Mým úkolem je dojednávat s tím, koho si lidé zvolí, aby systém prevence fungoval. Ti, co tyhle problémy řeší, se neptají, jestli volím Motoristy, STAN, lidovce, nebo koho jiného. Závislosti včetně těch digitálních dopadají na všechny stejně.
|
Novoroční předsevzetí: proč zápasit s nomofóbií aneb jak na mobilový detox
Za přístup k této agendě jste hodně kritizoval předchozí vládu Petra Fialy. Jak myslíte, že to bude fungovat s jejími nástupci v čele s Andrejem Babišem?
Měli jsme už setkání a vypadá to pozitivně. Tím, že v týmu bude mimo jiné Pavel Bém, Táňa Malá nebo Dita Protopopová, tak si myslím, že systémové změny, které jsou už dlouho připravené, by se mohly přetavit v realitu a financování by mohlo být dobře zajištěné. Jsou to ale stále jen vize a sliby. Uvidíme, jaká bude realita. Musím to však odlišovat od svých politických názorů na to, co představují Motoristé nebo SPD v jiných sférách.
Věříte, že pro politiku, kterou chcete prosazovat, získáte podporu těchto dvou stran?
Myslím, že si je Andrej Babiš ukočíruje a že to může být v řadě oblastí průchodné. Dříve to bylo vnímané jen jako něco pro feťáky, ale teď si čím dál více politiků uvědomuje, že do závislosti může spadnout kdokoliv, že to není jen o nitrožilních uživatelích. V minulém volebním období nám dokonce hnutí SPD dávalo záštity na semináře, takže to nevypadá, že by chtěli naši agendu blokovat. Pak ale proti tomu jdou absurdní snahy o označování politických neziskovek. I my jsme politická neziskovka, stejně jako každý, kdo sedí v radě vlády. Co jiného by totiž byl, když principem rady vlády je dělat politiku. Ten termín je strašně nesmyslný. Uvidíme tak, kam se to zvrtne.
Mají Brňané očekávat, že se budete nadále vyjadřovat k místní politice, nebo zcela zmizíte z veřejného prostoru do hlavního města?
To rozhodně ne, nechci se ztrácet, hodlám se vyjadřovat k věcem, které mi přijdou důležité. Určitě budu aktivně řešit volby, protože brněnská národní fronta mě strašně štve. Stagnace Brna, kterou sleduji v kulturním a kreativním sektoru, je obrovská. Jsme na cestě, abychom se dostali zpět do roku 2012, jak tomu bylo za primátora Romana Onderky. O kulturu, kterou mám i vystudovanou, se tak nadále zajímat budu a opouštět ji nehodlám.