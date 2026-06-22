Nemocnice v Letovicích na Blanensku a v Hodoníně budou prvními, které se zapojí do transformace devíti krajských nemocnic. O stavu transformace dnes zastupitele informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), zprávu vzali na vědomí. Přeměnu nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu schválili krajští zastupitelé v únoru. Opozice projekt dlouhodobě kritizuje. Zastupitel Milan Vojta (ANO) dnes novinářům před zasedáním řekl, že by se měly řešit spíše konkrétní kroky ke zlepšení zdravotní péče.
Transformace bude mít několik fází, dokončená by měla být v roce 2028. Náklady na projekt mají dosáhnout nejvýše 100 milionů korun a mají být rozložené do tří let. Strategické řízení nemocnic bude mít na starosti mateřská společnost - Jihomoravská zdravotní, a.s. Každá nemocnice si ale ponechá své vedení a odpovědnost.
Pracovní jednání s řediteli krajských nemocnic, na kterém byly jednotlivé kroky představeny, se uskutečnilo v květnu, plyne ze zprávy o stavu transformace. Prvotní fáze je zaměřená například na sesbírání podkladů a analýz pro transformaci. U každé z nemocnic si chce kraj nechat vypracovat tzv. due dilligence, tedy hloubkovou kontrolu. Podle harmonogramu by první dvě nové korporace mohly vzniknout ve druhém pololetí tohoto roku. V další fázi se zapojí čtyři zařízení, poté tři, řekl Grolich.
Opozice v únoru, kdy o transformaci zastupitelé rozhodovali, nejprve neúspěšně usilovala o stažení bodu z programu, pak většinou hlasovala proti. Poukazovala třeba na to, že se změnou nesouhlasí část zdravotnických odborů. Proti transformaci se vymezila i dnes. "Nepovažujeme v situaci, kdy v zastupitelstvu na tom neexistuje shoda, za správné dělat takto důležité kroky," řekl Vojta. Spíš než změnu právní formy podle něho krajské nemocnice potřebují reformní kroky týkající se například akutní a následné péče.
Podle Vojty se snahy o centralizované řízení nemocnic neobjevily poprvé. Za schůdný model označil příspěvkovou organizaci se servisní organizací. "Kterou už dneska máme, Jihomoravskou zdravotní, která by některé činnosti sama pokrývala, sama koordinovala a pomáhala nemocnicím," doplnil Vojta.