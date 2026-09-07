Rozpočtovou odpovědností se bude u ÚS zabývat Dolanská Bányaiová

Návrhem sněmovní opozice na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti se bude u Ústavního soudu jako soudkyně zpravodajka zabývat Lucie Dolanská Bányaiová. Návrh dnes dostala na starost podle rozvrhu práce. Rozhodne však plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. ČTK to řekla mluvčí soudu Kamila Abbasi.
Vláda Andreje Babiše (ANO) novelu prosadila ve Sněmovně navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh na zrušení některých bodů podali zástupci opozice minulý týden v pátek. Poukazují na proceduru přijetí zákona i jeho obsah – nové kompetence vlády a omezení parlamentní kontroly nad rozpočtem.
Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády.
Opozice konkrétně poukazuje například na to, že kabinet by mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. V některých případech bude moci vláda také zasahovat do vybraných rozpočtových kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru. Jde například o prezidentskou kancelář či Ústavní soud.
Návrh opozičních poslanců dále popisuje proceduru přijetí zákona. Některé jeho části označuje za neústavní přílepky, které se do předlohy dostaly v závěrečné fázi druhého čtení.