Plán na obnovu rozptylové loučky pobouřil pozůstalé, ze hřbitova ale odešli klidní

Oldřich Haluza
  11:42
Vlnu nevole vyvolal plán Správy hřbitovů města Brna na revitalizaci první rozptylové loučky na Ústředním hřbitově. Organizace ji připravila, protože prostor už neplní svou funkci, jak by měl. Chodníky i zeleň jsou v nevyhovujícím stavu. Pozůstalí zesnulých, jejichž ostatky jsou rozptýleny na ploše, se obávali odtěžení zeminy a jejího odvezení. Proti záměru proto sepsali petici.
Na Ústředním hřbitově v Brně plánují obnovu zdejší první rozptylové loučky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Zásadně nesouhlasíme s plánovanou rekonstrukcí loučky. Na tomto místě jsou rozptýleny ostatky zesnulých, a proto považujeme jakýkoliv zásah do tohoto prostoru za velmi necitlivý a nepřijatelný. Loučka má pro pozůstalé a návštěvníky hřbitova pietní význam a slouží jako místo posledního odpočinku. Domníváme se, že rekonstrukce takového místa by neměla vůbec proběhnout, zvláště pokud o ní nebyla veřejnost předem informována,“ stojí v petici.

Její autorka Nikola Beránková zároveň vyzvala vedení Správy hřbitovů i brněnský magistrát, aby od plánované rekonstrukce upustili a zachovali současný stav tohoto pietního místa, kde je rozptýlen popel asi pěti a půl tisíce lidí. O projektu Správa hřbitovů informovala na konci února na sociálních sítích, podrobnosti však neuvedla.

Když se proto poté lidé dotazovali na detaily chystaného projektu, v e-mailu od zaměstnankyně se dozvěděli, že část zeminy bude odtěžena, což je pobouřilo a vedlo k vytvoření petice.

Vedení Správy hřbitovů to na středečním veřejném projednání označilo za chybu v komunikaci. Dementovalo, že dojde k zemním pracím, z nichž panovaly největší obavy.

Vykopané drny se vrátí zpátky

V loučce pracovníci vyhloubí několikacentimetrové rýhy kvůli umístění závlahové hadice. Odklopenou trávu pak znovu vrátí na místo, následně dosypou potřebným substrátem jako obvykle, aby se trávě dařilo. Kvůli popelu obsahujícímu fosfor musí totiž pracovníci loučku pravidelně hnojit. V případě výsadby dřevin umístí hlínu vyhloubenou kvůli díře pro strom do boxu a po jeho vysazení ji dají zpět.

„Žádná skrývka zeminy se na ploše při rekonstrukci určitě nebude provádět. Když budeme instalovat vodní závlahu, dojde k rozrušení povrchu, následně k umístění závlahové hadice a hned poté bude trávní drn zpátky zaklopen a zavlažen, aby se co nejrychleji ujal,“ ujistila ředitelka Správy hřbitovů Alena Říhová.

Zároveň zdůraznila, že s ohledem na pietu tohoto místa kladli od začátku velký důraz na citlivou revitalizaci a brali ohledy na veškerou vegetaci. „Stejně jako v životě člověka, tak ani v rostlinné říši čas nikoho nešetří. Rozptylová loučka zde slouží už do roku 1964. Pokud chceme, aby nám všem toto místo sloužilo i další dlouhá léta, je nutné přistoupit k její obnově,“ uvedla s tím, že revitalizace bude probíhat skutečně citlivě.

Některé stromy jsou podle odborníků velmi staré, další nemocné. Hřbitovní pracovníci už na základě dendrologického průzkumu a získaného povolení pokáceli 13 dřevin, náhradní výsadba obsahuje 20 stromů. U trávníku se počítá s důslednější závlahou nutnou kvůli změně klimatu. Zajistí ji automatický systém, díky čemuž už pracovníci nebudou vstupovat na trávník. Jeho údržbu zajistí robotická sekačka.

Vedle zrekonstruovaného chodníku vznikne květinový záhon, kam bude možné umístit květinové dary i svíčky. Travnatou plochu oddělí od cesty, čímž pomůže eliminovat problém se vstupováním na zelenou pietní plochu, kam se nesmí chodit.

Zase budu klidně spát, oddechla si účastnice setkání

Atmosféra středečního projednání přímo u rozptylové loučky byla nejprve vzrušená. Zúčastnila se ho necelá desítka lidí. Přítomní pozůstalí nejprve označili plán Správy hřbitovů za barbarství a záměr za absolutně nepřijatelný. Po vyjasnění, zodpovězení dotazů a ujištění, že nedojde k zemním pracím, už později mluvili jinak.

„Jednali s námi velice slušně, vysvětlili nám to a uvedli na pravou míru, takže jsem spokojená. Konečně se mně bude po dlouhé době klidně spát,“ oddechla si Jaroslava Beránková, která je babičkou autorky petice.

Na rozptylové loučce má několik nejbližších příbuzných, od nedávna jsou tam i ostatky jejího syna. Záležitost proto vnímá velmi citlivě. „Původně nám řekli, že hlína bude odtěžená, s tím se nedalo souhlasit. To byl ten důvod, proč k tomu celému došlo. To člověka opravdu hrozně bolelo. Kdyby byla ta zem odtěžena, nemáte za kým tam jít,“ poznamenala žena, jež chodí na rozptylovou loučku každý týden.

Správa hřbitovů umístí k ploše informační cedule s podrobnostmi o projektu. V květnu začne hledat firmu, která obnovu provede. Samotné práce za předpokládaných maximálně pět milionů korun se mají uskutečnit v létě. Kvůli revitalizaci letos nelze na loučce provádět rozptyl.

