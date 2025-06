Maskovali se nohavicemi od tepláků, Gruzínci dostali za loupež ve směnárně osm let

Johana Horáková

13:22

Osm let za mřížemi a vyhoštění z České republiky. Krajský soud v Brně dnes poslal do vězení tři Gruzínce, kteří podle obžaloby loni v září přepadli směnárnu v Břeclavi. Počkali až prodejna zavře, natáhli si na obličej ustřižené nohavice od tepláků, aby se maskovali, a zaútočili na pracovníka směnárny i ostrahu. Padaly rány pěstí i kopance. Pachatelé pak ukradli batoh s téměř dvoumilionovou hotovostí a ujeli do Rakouska.