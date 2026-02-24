Muž natočil, jak rozvodněná řeka strhla lávku, která zkracuje místním cestu na pivo

Právě do údolí rozvodněné řeky se vypravil v pondělí chatař Jaroslav Mazour. Přiblížil se i k řece ve chvíli, kdy hladina stoupala až k úrovni lávky. Konstrukce nápor nevydržela, rozlomila se a proud ji unášel dál.
Že se mu podařilo stržení zachytit, líčí jako velkou náhodu. „Ale není to tady nic výjimečného, děje se to každý rok,“ řekl iDNES.cz.
Starosta obce Rudolf Dvořák (nez.) jeho slova potvrzuje, že na jaře při tání sněhu a zvednutí hladiny je prakticky pokaždé lávka pryč. „Ale místní si ji opět postaví, chtějí k sobě mít blíž na pivo,“ popsal vtipně důvod, proč lávka v místě vůbec stojí.
Tamní obyvatelé a chataři společně s dobrovolnými hasiči se tak nejspíš brzy dají do práce, aby lávka na místě opět co nejdříve stála.
Celkově situace ve Skryjích nebyla ještě tak kritická, ostatně hladina řeky na první stupeň vystoupala jen v pondělí odpoledne, večer dosáhla kulminace a začala klesat. „Jestli způsobila ještě nějaké další škody, uvidíme, až voda opadne,“ dodal starosta.