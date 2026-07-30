Ruský podnik neuspěl s kasační stížností kvůli zablokování českého účtu

Ruský Podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl s kasační stížností kvůli zablokování českého bankovního účtu. Nejvyšší správní soud (NSS) stížnost zamítl, stejně jako další podnět, který se týkal nemovitosti v Praze-Bubenči. Podnik s ní nesmí nijak nakládat. Důvodem je zařazení na sankční seznam po ruské invazi na Ukrajinu. Obě aktuální rozhodnutí jsou dočasně zpřístupněná na úřední desce.
Podnik v Česku provozuje a spravuje nemovitosti, které jsou majetkem Ruska. O zapsání na sankční seznam rozhodla vláda tehdejšího premiéra Petra Fialy (ODS) v listopadu 2023, a to kvůli obavě, že podnik materiálně a finančně podporuje ruskou vládu. Rozhodnutí, které už v minulosti potvrdil NSS i Ústavní soud, vedlo k zablokování bankovních účtů i majetku v katastru nemovitostí.
Dnešní rozhodnutí NSS se konkrétně týká účtu u Raiffeisenbank. Zablokoval jej v roce 2024 Finanční analytický úřad a podnik neuspěl se žalobou k Městskému soudu v Praze. V kasační stížnosti uvedl, že opatření "paralyzuje jeho dispoziční a hospodářské aktivity" a poškozuje také třetí osoby, jimž potřebuje platit za služby či práci. Platby musejí jednotlivě povolovat české úřady.
"Účel mezinárodních sankcí nelze popřít či relativizovat ani poukazem na to, že důsledky zmrazení dopadají i do sféry třetích osob, jako jsou zaměstnanci stěžovatele, nájemníci stěžovatelem spravovaných nemovitostí či dodavatelé energií. S ohledem na účel mezinárodních sankcí se stěžovatel nemůže zaštiťovat právy či zájmy třetích osob s cílem dosáhnout omezení mezinárodních sankcí směřujících vůči němu," stojí v rozsudku.
Při posuzování přiměřenosti opatření nelze podle NSS odhlédnout od účelu mezinárodních sankcí a prvotní příčiny, jíž je agrese vůči Ukrajině. "Tímto prizmatem se pouhé zmrazení veškerých finančních prostředků na účtu stěžovatele rozhodně nejeví nijak excesivní," uvedl NSS.
Podnik nyní neuspěl ani se stížností kvůli nemovitosti v Bubenči, která má v katastru nemovitostí zapsaného duplicitního soukromého vlastníka. Zmrazení se podle dříve zveřejněných informací týká dohromady zhruba 70 nemovitostí v Česku. Opatření se nevztahuje na diplomatické mise, například ambasádu nebo rezidenci velvyslance. Kvůli jednotlivým zmrazeným nemovitostem vede podnik více soudních sporů, podle dostupných informací zatím bez úspěchu.