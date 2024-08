Amatér úlovkem napodobil Vágnera, rekordního sumce pak ke zlosti rybářů usmrtil

Třicetiletý Kachyňa se rybaření věnuje po dvě dekády a má za sebou několik slušných úlovků, sumce nevyjímaje. Jeho poslední počin z rybářského revíru Prušánecký potok 1 však předčil nejen všechny kusy v jeho sbírce, ale zřejmě i v celém Česku.

Od kolegů k němu ovšem místo gratulací přicházejí výčitky. Místní rybář se totiž ve Velkých Bílovicích nezachoval podle hesla „chyť a pusť“, když obdivuhodný exemplář usmrtil.

Petr Světnička Dneska jsem fakt nasranej a smutnej zároveň. Nechápu dementa co chytí sumce, navíc český rekord (262) a zabije ho.

Karma je zdarma a přeji mu hodně zlé věci.

Můžete mu napsat taky, ať je mu zle: @kamil kachyňa 6 15

„Jsem z toho znechucený. Je to, jako by zabil velkého tygra, slona nebo psa. Normálnímu rybáři by to svědomí nedovolilo,“ prohlásil rozzlobený rybář Petr Světnička. Podle něj by nebylo od věci chránit tak výjimečného sumčího jedince zákonem.

Redakce iDNES.cz se pokusila kontaktovat i samotného Kachyňu, ten však na oslovení nereagoval. Spojit se s ním snažili i jiní rybáři, z nichž jeden poskytl redakci Kachyňovu psanou odpověď: „Každý má své rozhodnutí.“

Stejného sumce zřejmě chytil i Vágner

Zajímavostí je, že na stejném místě ulovil před dvěma měsíci sumce podobných rozměrů i slavný Jakub Vágner. Světnička se na základě fotografií obou úlovků dokonce domnívá, že šlo o stejného jedince. „Podle zabarvení hlavy to je on. Každý sumec je specifický a vypadá trošku jinak. Tenhle vypadá, že je stejný,“ přiblížil. Z Kachyňova facebookového profilu už nicméně snímek rekordní ryby zmizel.

Pro Vágnera šlo v červnu o nesmírně emotivní úlovek. „Můj mozek mi stále nepobírá… Taková ryba v České republice!!!! Přichází ale mnoho okolních rybářů a tak máme šanci sumce pečlivě změřit. První míra ukazuje 261. Dvě další 262. Křičím radostí. 261 centimetrů a nějaký ten centimetr už dál neřeším. Prožívám okamžik, na který jsem čekal 33 let, co se lovu sumců věnuji. Místní kamarádi, ale dokonce i zcela cizí rybáři mi pomáhají držet obrovského sumce ve vodě a společně si užíváme neopakovatelné okamžiky. A hrdina nebudu, přiznávám, i slza mi ukápla. Snad pochopí ti, kteří něčemu zasvětili celý svůj život,“ popsal Vágner na svém facebookovém účtu.

Kachyňa se o své dojmy podělil s Deníkem. Rekordního sumce ulovil na návnadu v podobě karase stříbřitého.

„Šel jsem si zachytat, ne s cílem ulovit takhle velkou rybu. Doposud jsem nikdy tak velkou ani neulovil. Před dvěma lety jsem sice chytil dva sumce, ale ne tak obrovské. Jeden měřil sto centimetrů, druhý sto pětatřicet. Vím, že je tady takových obrovských sumců více. Ale nenapadlo by mě, že zrovna já jednoho ulovím. Ven z vody mi s ním musel pomoct otec a strýc,“ vylíčil Kachyňa.

Největším úlovkem v historii Česka je údajně mořský jeseter velký, kterého v roce 1577 vytáhli z Labe v Litoměřicích a naměřili mu tři metry na délku a metr na šířku. Kachyňův sumec ovšem překonává všechny známé české úlovky svého druhu.