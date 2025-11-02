„Jeden z rybářů zaslechl silnou ránu a uviděl plameny šlehající z unimobuněk. K místu okamžitě přiběhl, i když mu v přístupu bránil plot s ostnatým drátem a zamčená branka,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
„U plotu zahlédl nepohyblivého muže, kterému hořela bunda. Přes plot ho přetáhl do bezpečí. Spolu se svým kamarádem poté vykopli výplň branky a z objektu vysvobodili další dva popálené lidi,“ popsal Komosný.
Rybář, který pomáhal jako první, si při záchranné akci sám poranil ruku o ostnatý drát.
Policie prověřuje požár průmyslových hal v Nehvizdech jako obecné ohrožení
Hlášení o požáru ve Veselí nad Moravou dostali hasiči v pátek ve 20:27, první na místo přijeli už o čtyři minuty později. Do boje s plameny se pustily tři jednotky profesionálních a tři jednotky dobrovolných hasičů, rozebírat museli konstrukce o rozloze asi šest na deset metrů.
Vyšetřovatel odhadl způsobenou škodu na 50 tisíc korun, hasičům se ale podařilo před ohněm zachránit vedle stojící garáž a chatku v hodnotě asi 400 tisíc korun.