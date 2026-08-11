Rychlík na Blanensku srazil dva muže, jeden z nich střet nepřežil

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil dnes odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti, jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním. Policie zjišťuje totožnost oběti, okolnosti neštěstí vyšetřuje. ČTK to řekli mluvčí policie Petra Hrůzová a záchranářů Lukáš Dvořáček. Doprava na trati byla asi 2,5 hodiny přerušená.
Nehoda na trati 260 se stala v úseku Blansko – Skalice nad Svitavou kolem 17:20. "Naše operační středisko k události vyslalo čtyři posádky včetně vrtulníku. Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, zemřela ještě před naším příjezdem, druhou jsme po ošetření transportovali do nemocnice v Boskovicích se středně těžkým zraněním," uvedl Dvořáček.
České dráhy v úseku zavedly podle svého webu náhradní autobusovou dopravu, týkala se lidí z několika osobních vlaků a jednoho spěšného. Opatření se dotklo i tří rychlíků, které jely odklonem přes Havlíčkův Brod.