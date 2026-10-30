Rychlý vidí problémy justice v IT a výběru soudců, chce řešit i duševní zdraví

Autor: ČTK
  6:15aktualizováno  6:15
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ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Za dlouhodobé problémy české justice pokládá nový prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Rychlý například stav informačních technologií a nepředvídatelný systém výběru nových soudců. Hrozbu spatřuje třeba v důsledcích rozdělené společnosti. Rád by v nové funkci otevíral témata duševního zdraví a prevence vyhoření u soudců, ale také otázku justiční samosprávy, řekl v rozhovoru s ČTK.

Stav informačních technologií v justici je podle Rychlého naprosto neuspokojivý. "Informační systémy a databáze nefungují optimálně, nefungují spolehlivě, postihují je nejrůznější výpadky," uvedl. Chybí elektronický spis. Mezi soudy se tak stěhují stohy papíru, a když chce například advokát nahlédnout do spisu, který je momentálně na druhém konci Česka, musí přijet osobně. "A to je prostě pravěk," řekl Rychlý, jenž působí u Nejvyššího správního soudu.

Další výzvou je nástup umělé inteligence (AI). Soudci podle Rychlého potřebují pracovat s kvalitními nástroji, a to i proto, aby udrželi krok s advokáty, kteří už specializované a uzpůsobené programy s prvky AI mají. "Ale než budeme mluvit o nějakých hypermoderních AI nástrojích, tak musí aspoň spolehlivě, dobře a kvalitně fungovat to, co máme," řekl Rychlý s poukazem na základní justiční systémy a databáze, ale také webové stránky nebo elektronickou poštu soudů.

Jako prezident Soudcovské unie by Rychlý chtěl otevřít téma duševního zdraví soudců, kteří často obtížně hledají rovnováhu mezi prací a volným časem. Hrozí jim také vyhoření, zvláště pokud mnoho let pracují u stejného soudu a na stejné agendě. "Toto téma bych chtěl trochu demytizovat a otevřít," uvedl Rychlý. Zmínil možnost zapojení Justiční akademie nebo třeba e-learningových kurzů.

Dlouhodobý problém vidí Rychlý v nynějším nastavení systému přípravy a výběru nových soudců. "Nefunguje efektivně. Řada mladých právníků, kteří jsou frustrováni nejistotou, odchází do jiných profesí, asi nejčastěji do advokacie. A to je škoda. I proto, že justice už do nich z veřejných zdrojů investovala spoustu času a peněz, o které přijde, a kapacitu i schopnosti těchto mladých lidí využije soukromý sektor," popsal Rychlý. Soudcovská unie tak chce s ministerstvem jednat o přehlednějším a předvídatelnějším systému.

Za velkou hrozbu pro justici Rychlý pokládá rozdělenou společnost. Veřejná debata je čím dál vypjatější a od soudů se očekává, že budou řešit vyhrocené spory, často s politickými aktéry. "A pochopitelně ta rozhodnutí budou dál rozdělovat a dál vyvolávat vyostřené reakce, zejména těch, kteří před soudem neuspějí," popsal Rychlý. Za jednu z cest, jak může justice přispět ke zlepšení, pokládá komunikaci a vysvětlování, a to nejen jednotlivých rozhodnutí, ale také soudcovské práce obecně.

Justice jako celek je podle Rychlého v dobré kondici. I v evropském srovnání je rychlá a efektivní. Případným zásahům, třeba slučování soudů nebo změnám justiční mapy, by tak měla podle něj předcházet důkladná rozvaha. "Pokud politická moc řekne 'my do toho zasáhneme', tak Soudcovská unie to bude respektovat, ale chce k tomu říct svoje, chce se podívat na podklady a konkrétní legislativní návrhy, okomentovat je tak, aby změny nebyly neuvážené nebo aby nějak nerozkolísaly fungující soustavu," uvedl Rychlý.

Prezident Soudcovské unie si všímá volání po přísnějších trestech v některých sledovaných kauzách, upozorňuje však na to, že soudy musí rozhodovat podle práva, a nikoli na základě vypjatých emocí či momentálních nálad ve společnosti. "Soudci nežijí ve vzduchoprázdnu a určitě i vnímají veřejnou debatu, ale zase nesmějí přizpůsobovat konkrétní rozhodnutí náladám lidu," řekl Rychlý, jenž by jako předseda Soudcovské unie chtěl znovu nastolit také otázku justiční samosprávy.

"Soudcovská samospráva je robustnější institucionální rámec pro těžké časy. Lépe brání exekutivě a obecně politické moci v tom, aby se soudy snažila převálcovat a zmanipulovat k obrazu svému. V současnosti se to neděje, ale kdo ví, co se bude dít v budoucnu. Proto bych uvítal, kdybychom začali diskutovat o institucionálních zárukách nezávislosti soudů, posílení samosprávných prvků," uvedl Rychlý.

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